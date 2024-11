Uma equipe de robôs equipados com inteligência artificial (IA) foi convencida a abandonar o emprego e voltar para “casa” por uma máquina invasora. O suposto momento em que as tecnologias se rebelam foi postado nas mídias sociais.





A filmagem foi feita em um showroom de uma loja de robôs em Xangai, na China. Segundo reportagem do The US Sun, um pequeno bot entrou no estabelecimento e começou a interagir com as máquinas maiores e, supostamente, teria perguntado sobre o equilíbrio entre o trabalho e a vida pessoal.





A tecnologia invasora pergunta para outro se ele estaria “fazendo hora extra”, que responde “eu nunca saio do trabalho”. O pequeno robô, então, convence os outros a “voltarem para casa” com ele. O vídeo mostra a equipe de máquinas saindo do showroom. Confira:





Ação teria sido feita por concorrentes





A empresa chinesa afirma que seus robôs foram “sequestrados” por um modelo estrangeiro chamado Erbai, de uma concorrente em Hangzhou. A acusada confirmou que o equipamento era deles e que a invasão deveria ser um teste - que internautas chamaram de “um sério problema de segurança”.

