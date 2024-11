Caixão do falecido cantor do One Direction, Liam Payne, é carregado antes de seu funeral em uma igreja em Home Counties, a oeste de Londres, na Inglaterra

O funeral de Liam Payne, ex-vocalista do One Direction, morto no mês passado após cair da varanda do seu quarto de hotel em Buenos Aires, acontecerá nesta quarta-feira (20), anunciou a imprensa britânica.

Payne foi encontrado morto no dia 16 de outubro após cair do terceiro andar do Hotel Casa Sur, na capital argentina.

Sua morte, aos 31 anos, gerou uma onda de mensagens de condolências de familiares, ex-companheiros de banda e fãs, com milhares de pessoas se reunindo em cidades ao redor do mundo para homenageá-lo.

Vários veículos de comunicação britânicos informaram que membros da família do cantor, membros dos One Direction e amigos deverão comparecer ao funeral privado na tarde desta quarta-feira, no sul da Inglaterra.

Liam Payne ficou conhecido no One Direction, ao lado de Harry Styles, Louis Tomlinson, Zayn Malik e Niall Horan, depois que a banda foi formada em 2010 em um programa de talentos de sucesso no Reino Unido chamado "The X Factor".

Payne falou publicamente sobre sua luta contra o abuso de drogas e como lidar com a fama desde muito jovem.

O cantor morreu devido a "múltiplos traumatismos" e "hemorragias internas e externas" após a queda da varanda do hotel, segundo a autópsia.

O músico britânico havia consumido álcool, cocaína e um antidepressivo antes de morrer, informou em 7 de novembro a Justiça argentina, que acusou três pessoas pelo ocorrido.

Uma delas foi o acompanhante diário de Payne durante sua estadia em Buenos Aires, acusado de abandono de pessoa seguido de morte (crime que acarreta uma pena de 5 a 15 anos) e de fornecimento de entorpecentes.

O segundo acusado é um funcionário de um hotel que, segundo a acusação, "deve responder por dois fornecimentos comprovados de cocaína a Liam Payne". O terceiro é outro fornecedor de drogas que é "acusado de outros dois fornecimentos claramente comprovados durante dois momentos diferentes em 14 de outubro".

O corpo do músico foi transferido para o Reino Unido no início de novembro, em um voo em que também viajou o seu pai, Geoff Payne.