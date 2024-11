Senadores da ala mais à esquerda do Partido Democrata acusaram o governo de Joe Biden de ser "cúmplice" das "atrocidades" cometidas em Gaza e pediram o fim do envio de armas a Israel.

"O que está acontecendo em Gaza é indescritível", declarou o senador Bernie Sanders em uma coletiva de imprensa, referindo-se à morte de dezenas de milhares de civis no território palestino, à destruição de edifícios e ao "bloqueio, por parte de Israel, de uma ajuda humanitária desesperadamente necessária".

"Mas o que torna a situação ainda mais dolorosa é que a maior parte do que está acontecendo lá está sendo feito com armas americanas e com o apoio dos contribuintes americanos", lamentou Sanders.

Junto com alguns democratas, o senador apresentou várias resoluções de condenação, que serão submetidas à votação na quarta-feira.

"Os Estados Unidos são cúmplices dessas atrocidades. Essa cumplicidade deve acabar, e esse é o propósito dessas resoluções", afirmou Sanders.

Salvo surpresas, esses textos provavelmente não serão aprovados, pois um grande número de congressistas apoia Israel, um aliado histórico de Washington.

"Os Estados Unidos são obrigados a permanecer cegos diante do sofrimento que está acontecendo diante de nossos próprios olhos?", questionou o senador Chris Van Hollen durante a coletiva.

As operações israelenses no território palestino resultaram em 43.972 mortes, a maioria civis, segundo os últimos números do movimento islamista palestino Hamas publicados nesta terça-feira.

Essas operações foram realizadas como retaliação a um massacre cometido por comandos do Hamas em Israel, que deixou 1.206 mortos em 7 de outubro de 2023, a maioria civis, de acordo com um levantamento da AFP baseado em dados oficiais.

cjc/mdz/erl/dga/am