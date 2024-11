A bolsa de Nova York fechou sem tendências definidas, mas inclinada para o terreno positivo, com dois de seus principais índices fechando no azul, após superar os receios de uma escalada na guerra entre Rússia e Ucrânia.

O índice tecnológico Nasdaq e o ampliado S&P 500 fecharam em alta, respectivamente, de 1,04% e 0,40%, enquanto o industrial Dow Jones fechou em leve queda de 0,28%.

A bolsa abriu a sessão no vermelho, afetada pela nova realidade do conflito entre Rússia e Ucrânia.

Nesta terça-feira, o presidente russo, Vladimir Putin, assinou um decreto que amplia as possibilidades de uso de armas nucleares, logo depois de os Estados Unidos autorizarem a Ucrânia a atacar o solo russo com mísseis de longo alcance de fabricação americana.

Kiev anunciou, nesta terça, ter disparado mísseis de longo alcance fornecidos por Washington contra o território russo, inaugurando, assim, uma "nova fase da guerra", segundo Moscou.

O ataque ocorreu na província fronteiriça de Briansk, com mísseis americanos ATACMS, confirmou, nesta terça, à AFP, um alto funcionário ucraniano após um anúncio de Moscou.

Como ocorreu no caso das tensões na Rússia, na China ou no Oriente Médio, a praça nova-iorquina mostrou-se mais resiliente às turbulências do que as bolsas europeias.

Frankfurt (-0,67%), Londres (-0,13%), Paris (-0,67%) e Milão (-1,28%) fecharam em queda.

"Somos nosso próprio continente", comentou Kim Forrest, da Bokeh Capital Partners.

O mercado ignorou a geopolítica "porque amanhã [quarta-feira], vem a Nvidia", que publicará seus resultados, acrescentou a gerente.

Os dados trimestrais sobre o desempenho do grupo californiano de semicondutores serão publicados após o fechamento desta quarta-feira e são muito aguardados pelo mercado.

"É muito importante", insistiu Forrest, pois "se este mercado [Wall Street] seguir subindo, é porque aposta em que Microsoft, Meta e Google continuam gastando como loucos para alimentar sua oferta de IA (inteligência artificial)".

Antes destes resultados, a Nvidia, cujos chips são muito procurados para o desenvolvimento da IA generativa, disparou, alcançando 4,89%, levando consigo a Amazon (+1,44%) e a Meta (+1,21%), outros pesos pesados da IA.

O Dow Jones, por sua vez, se beneficiou dos bons resultados trimestrais e de um aumento nas previsões do Walmart, que fechou em alta de 3%.

Apesar do desempenho da varejista, o principal índice de Wall Street sofreu o impacto das quedas de algumas grandes empresas que o integram, particularmente do setor financeiro, como Goldman Sachs (-1,12%) e JPMorgan Chase (-0,79%), ou industriais, como 3M (-1,52%) e Honeywell (-0,28%).

Entre os valores do dia, a Netflix alcançou um novo máximo de capitalização na bolsa, com alta de 2,87%, após anunciar que uma luta de boxe transmitida na plataforma na noite de sexta-feira foi assistida por 108 milhões de pessoas, um recorde para transmissões do esporte por "streaming".

