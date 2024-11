As cotações do petróleo registraram forte alta nesta segunda-feira (18), impulsionadas pela paralisação do principal campo petrolífero da Noruega e temores de que a guerra entre Rússia e Ucrânia se intensifique.

O preço do barril de Brent do mar do Norte para entrega em janeiro subiu 3,18%, alcançando 73,30 dólares.

Por sua vez, o West Texas Intermediate (WTI) para dezembro subiu 3,19%, a 69,16 dólares.

Para Andy Lipow, da Lipow Oil Associates, "uma combinação" de fatores permite ao petróleo ganhar terreno.

O mercado subiu inicialmente pela decisão do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, de autorizar o uso de mísseis de longo alcance fornecidos por Washington para ataques ucranianos contra o território russo.

Essa é uma mudança significativa para a diplomacia dos EUA, já que o governo de Biden havia negado até então os pedidos de Kiev neste sentido.

"O uso de mísseis de longo alcance por parte de Kiev para atacar nosso território significaria a implicação direta dos Estados Unidos e seus aliados nas hostilidades contra a Rússia, e uma mudança radical na essência e na natureza do conflito", afirmou o Ministério russo das Relações Exteriores em um comunicado.

"A resposta da Rússia, nesse caso, será apropriada e se fará sentir", acrescentou.

Essa decisão "preocupa porque a Rússia já havia alertado que isso poderia provocar uma expansão do conflito, o que pode ser interpretado como ataques potenciais a alvos ligados à Otan na Europa", explicou Lipow.

Além disso, o mercado foi afetado pelo anúncio do fechamento do maior campo petrolífero da Noruega, Sverdrup, no mar do Norte, após um incidente em uma estação de eletricidade.

O operador, a empresa pública norueguesa Equinor, confirmou a paralisação ao jornal Dagens Naeringsliv e informou que suas equipes estão trabalhando para restabelecer o fornecimento de energia para a plataforma "offshore".

O campo produz cerca de 755.000 barris de petróleo por dia.

"Não sabemos quanto tempo levará para restabelecer a energia", e isso cria incerteza sobre a oferta, afirmou Andy Lipow.

Os preços do petróleo também se beneficiaram de um leve recuo do dólar, após duas semanas de valorização.

Como o petróleo é negociado em dólares, um enfraquecimento da moeda americana torna o barril mais barato para investidores de outras moedas.

