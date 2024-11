O chanceler iraniano afirmou neste sábado (16) que ainda existe uma possibilidade, embora "limitada", de avançar nas negociações sobre seu programa nuclear com as potências ocidentais.

"Ainda há uma oportunidade para a diplomacia, embora essa oportunidade não seja grande, seja limitada", declarou o ministro de Relações Exteriores, Abbas Araghchi, à televisão estatal, após a visita ao Irã do chefe da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), Rafael Grossi.

O presidente iraniano, Masud Pezeshkian, disse ao receber Grossi na quinta-feira que deseja esclarecer "dúvidas e ambiguidades" sobre o programa nuclear da República Islâmica.

Logo após, Araghchi advertiu que Teerã não negociará "sob pressão ou intimidação".

A visita de Grossi ocorreu uma semana depois da eleição de Donald Trump como presidente dos Estados Unidos.

Em seu primeiro mandato (2017-2021), o republicano adotou uma política de "máxima pressão" contra Teerã, restabelecendo as sanções e retirando os Estados Unidos do acordo de 2015 entre Teerã e as grandes potências sobre o programa nuclear iraniano.

