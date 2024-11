Duas pessoas morreram nesta sexta-feira (15) em um incêndio em um edifício de Buenos Aires, que também deixou 27 feridos, informou o chefe do sistema de atendimento médico de emergências local (SAME).

As vítimas fatais são um homem de 43 anos e uma mulher de 50 anos, detalhou Alberto Crescenti, titular do SAME, ao canal de televisão TN.

O homem morreu no local do incêndio, enquanto a mulher foi levada a um hospital da cidade em parada cardíaca, onde acabou falecendo.

Dos 27 feridos, 25 são adultos e 2 são menores de idade, especificou Crescenti.

O incêndio teve início no 13º andar e se espalhou de "forma generalizada" pelo prédio residencial de 16 andares. A polícia da cidade de Buenos Aires, em comunicado compartilhado com a AFP, informou que a causa do incêndio ainda é desconhecida.

