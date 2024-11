Com pouco público nas arquibancadas e um esquema especial de segurança, a França empatou em 0 a 0 com Israel nesta quinta-feira (14), em Paris, e avançou às quartas de final da Liga das Nações da Uefa.

O jogo, que não registrou nenhum grande incidente, foi disputado no Stade de France, com capacidade para 80 mil pessoas, com a presença de apenas 16 mil espectadores.

Há uma semana, torcedores israelenses foram perseguidos e agredidos nas ruas de Amsterdã, onde o Maccabi Tel Aviv enfrentou o Ajax pela Liga Europa, em incidentes violentos que deixaram entre 20 e 30 feridos.

Antes da partida, os torcedores do Maccabi entoaram cânticos contra árabes e queimaram bandeiras palestinas na Praça Dam, no centro da capital holandesa.

O conflito no Oriente Médio e a geopolítica ofuscaram a partida na França, dentro de um contexto de aumento dos atos racistas e antissemitas na Europa desde o início da guerra entre Israel e o movimento islamista Hamas em Gaza, em outubro de 2023.

Foram destacados 4 mil agentes da polícia e militares para que o jogo transcorresse com relativa normalidade.

"Queremos agradecer aos agentes de segurança por nos proteger, assim como as autoridades francesas por terem organizado o jogo de maneira extraordinária e fantástica", declarou o técnico de Israel, Ran Ben Shimon.

- Incidentes isolados -

Dentro do estádio foi registrado um confronto entre torcedores no primeiro tempo. Em imagens obtidas pela AFP, foi possível ver espectadores brigando nas arquibancadas. Um deles tinha a bandeira de Israel nos ombros.

Perguntado pela AFP, o chefe da polícia evitou se pronunciar sobre os incidentes porque as circunstâncias "não estão claras".

Em outro setor do estádio, vários torcedores mostraram bandeiras palestinas, que depois foram confiscadas pelos agentes de segurança. Apenas bandeiras da França e de Israel eram permitidas.

- Presença de Macron -

Com a presença do presidente Emmanuel Macron, que compareceu para enviar uma "mensagem de fraternidade", a França fez apenas o necessário em um jogo sem brilho: conseguiu o ponto que precisava para garantir a classificação para as quartas de final da Liga das Nações.

No próximo domingo, os 'Bleus' visitam a também classificada Itália em Milão em confronto direto pela liderança do Grupo A2.

Sem o capitão Kylian Mbappé, fora pela segunda convocação consecutiva, a seleção francesa não fez um bom jogo, com Michael Olise apagado e Bradley Barcola, artilheiro da Ligue 1, sem levar perigo.

No segundo tempo, Eduardo Camavinga tentou de longe (54' e 64'), assim como Warren Zaire-Emery (76'), enquanto Christopher Nkunku desperdiçou a principal chance do jogo nos acréscimos (90'+6).

