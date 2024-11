A Roma anunciou oficialmente nesta quinta-feira (14) o retorno até o final da temporada do técnico Claudio Ranieri, de 73 anos, quatro meses depois de sua aposentadoria, numa tentativa de salvar uma temporada que começou de forma catastrófica.

Ranieri conhece bem o clube, onde começou sua carreira como jogador e teve duas passagens como treinador: a primeira entre 2009 e 2011, quando chegou perto de conquistar o 'Scudetto', e a segunda em 2019.

Ao fazer o anúncio, a Roma explicou que o experiente treinador assumirá um papel de dirigente após o fim da temporada, sendo "conselheiro dos proprietários em todas as questões esportivas".

"A busca por um novo técnico continuará durante os próximos meses e Claudio terá voz nesta decisão", acrescentou o clube

Ranieri será o terceiro treinador da Roma desde o início da temporada, em agosto, depois das saídas de Daniele De Rossi, demitido no início da temporada após apenas quatro rodadas do Campeonato Italiano (três empates e uma derrota), e do croata Ivan Juric, demitido no último fim de semana com um retrospecto de quatro vitórias, três empates e cinco derrotas entre todas as competições.

A Roma, que tem como objetivo disputar a Liga dos Campeões na próxima temporada, soma apenas 13 pontos em 12 rodadas e perdeu quatro dos últimos cinco jogos na Serie A.

Em junho, Ranieri deixou o Cagliari e havia anunciado sua aposentadoria, a menos que recebesse uma proposta para treinar uma seleção, função que só desempenhou brevemente à frente da Grécia, em 2014.

O italiano, que iniciou sua carreira como técnico em 1986, dirigiu grandes clubes como Inter de Milão, Juventus, Chelsea, Monaco e Atlético de Madrid. E em 2016, foi campeão inglês com o modesto Leicester.

Os torcedores da Roma, revoltados com os proprietários americanos do clube, comemoraram a chegada de Ranieri e vários deles foram ao aeroporto na noite de quarta-feira para esperar o retorno do veterano treinador.

jr/dam/mb/cb/dd