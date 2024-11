O jornal espanhol La Vanguardia anunciou nesta quinta-feira (14) que vai parar de publicar conteúdo na rede social X, por considerar que virou uma plataforma com uma "caixa de ressonância para as teorias da conspiração e a desinformação".

"Desde a chegada de Elon Musk (em 2022), o X está repleto de conteúdo tóxico e desorientador de uma forma cada vez mais avassaladora", argumentou o jornal com sede em Barcelona, que adotou uma iniciativa similar à anunciada pelo jornal britânico The Guardian na quarta-feira.

O jornal informou que deixará suas contas em suspenso e que, no entanto, continuará seguindo "pessoas, entidades, empresas e instituições nesta rede para poder informar pontualmente seus leitores sobre mensagens e debates que possam ocorrer nela".

Também explicou que, apesar da decisão editorial, "os jornalistas estarão livres para continuar usando a plataforma dentro das normas de contenção e respeito aos direitos humanos e à liberdade de expressão que reclama que sejam mantidos em todos os âmbitos".

Em um artigo publicado em seu site, La Vanguardia destaca que a decisão coincide com a nomeação de Elon Musk para codirigir o departamento de "eficiência governamental" no próximo mandato do republicano Donald Trump como presidente dos Estados Unidos.

mdm-avl/zm/fp