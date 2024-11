O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, homenageou, nesta segunda-feira (11), os soldados americanos mortos em combate em uma cerimônia do Dia dos Veteranos. O evento marcou sua primeira aparição pública junto à vice-presidente Kamala Haris desde a derrota da candidata nas eleições da semana passada.

A cerimôna, na qual Biden colocou uma coroa de flores no histórico Cemitério Nacional de Arlington, às margens do rio Potomac, que banha Washington, também marca a primeira vez que Harris aparece em público desde o discurso em 6 de novembro no qual reconheceu sua derrota na eleição presidencial para o candidato republicano Donald Trump.

Biden recebeu oficiais militares aposentados na Casa Branca para comemorar o feriado antes de seguir para Arlington, o local de descanso final de dois presidentes, generais das principais guerras dos Estados Unidos e milhares de outros militares mortos.

Biden e Kamala, ambos vestidos com roupas escuras, colocaram as mãos sobre seus corações antes de participar de uma cerimônia oficial e depositar coroas de flores no Túmulo do Soldado Desconhecido, monumento destinado aos soldados americanos que morreram mas não tiveram seus corpos identificados.

A cerminônia é celebrada antes que Biden receba Trump na Casa Branca na próxima quarta-feira.

Os democratas começaram a fazer um balanço interno e um acerto de contas - incluindo acusações públicas - sobre o que causou a derrota de Harris. Alguns apontam para a insistência inicial de Biden em manter sua nova indicação aos 81 anos, apesar de ter prometido ser um presidente que serviria de ponte para a próxima geração do partido.

As críticas à própria Kamala foram mais brandas e até Biden a elogiou na última quinta-feira em um discurso televisionado na Casa Branca.

Trump - que foi presidente de 2017 a 2021 - venceu amplamente a eleição presidencial de 5 de novembro, com o voto popular a seu favor, ganhando em todos os sete estados-chave e assumindo o controle do Senado. Ele agora aguarda os resultados finais na Câmara dos Representantes.

mlm/bfm/llu/db/jmo/ic