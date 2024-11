A Juventus venceu a 209ª edição do Dérbi de Turim ao bater o Torino por 2 a 0 neste sábado (9), pela 12ª rodada do Campeonato Italiano, que teve o empate do Milan com o Cagliari em 3 a 3, depois da vitória do time 'rossonero' sobre o Real Madrid na Liga dos Campeões.

Em um jogo duro, Weah abriu o placar aos 18 minutos, marcando seu terceiro gol nos últimos quatro jogos da Serie A.

Na reta final, o turco Kenan Yildiz garantiu a vitória da Juve mandando a bola para as redes de cabeça após cruzamento de Francisco Conceicao (84').

Graças a esta segunda vitória consecutiva, a Juventus, ainda invicta no campeonato, sobe para a terceira posição com 24 pontos e iguala a Inter de Milão (2ª), que no domingo recebe o líder Napoli (25 pontos) em San Siro.

Mais atrás na tabela, três equipes estão empatadas com 21 pontos: Atalanta (4ª), Fiorentina (5ª) e Lazio (6ª). Todas podem igualar a Juve em caso de vitória no domingo.

- Milan tropeça com Cagliari -

Mais cedo, o Milan, que no meio da semana derrotou o Real Madrid por 3 a 1 na Champions, tropeçou ao empatar em 3 a 3 com o Cagliari na Sardenha.

O atacante português Rafael Leão encerrou seu jejum de gols que vinha desde o dia 30 de agosto marcando duas vezes, mas não foi o suficiente para garantir a vitória dos 'rossoneri'.

Com um minuto de jogo, Nadir Zortea abriu o placar para os donos da casa, mas Leão virou o jogo para o Milan ainda no primeiro (15' e 40').

O Cagliari, que vinha de três derrocas consecutivas, criou várias chances e conseguiu empatar no início da segunda etapa com o lateral Gabrielle Zappa (53'), aproveitando erro na saída de bola de Youssouf Fofana.

O inglês Tammy Abraham (69') voltou a colocar o Milan na frente com o gol que parecia ser o da vitória, mas Zappa voltou a empatar nos minutos finais (89).

Com o resultado, o Milan segue na sétima posição da Serie A, a sete pontos do líder Napoli, que no domingo visita a Inter de Milão.

A partida contra o Cagliari também foi marcada pela estreia da promessa Francesco Camrada, que com 16 anos e 244 dias fez história e se tornou o jogador mais jovem a ser titular do Milan.

Aproveitando a ausência de Álvaro Morata, fora do jogo por ter sofrido uma pancada na cabeça durante um treino, Camrada teve uma boa chance de marcar no segundo tempo (57'), antes de ser substituído por Tammy Abraham (65').

Em novembro de 2023, aos 15 anos, oito meses e 15 dias, ele já tinha se tornado o jogado mais jovem da história a disputar um jogo da Serie A.

-- Jogos da 12ª rodada do Campeonato Italiano (horário de Brasília) e classificação:

- Quinta-feira:

Genoa - Como 1 - 1

- Sexta-feira:

Lecce - Empoli 1 - 1

- Sábado:

Unione Venezia - Parma 1 - 2

Cagliari - Milan 3 - 3

Juventus - Torino 2 - 0

- Domingo:

(08h30) Atalanta - Udinese

(11h00) Roma - Bologna

Fiorentina - Hellas Verona

(14h00) Monza - Lazio

(16h45) Inter - Napoli

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Napoli 25 11 8 1 2 18 8 10

2. Inter 24 11 7 3 1 25 13 12

3. Juventus 24 12 6 6 0 21 7 14

4. Atalanta 22 11 7 1 3 29 14 15

5. Fiorentina 22 11 6 4 1 22 9 13

6. Lazio 22 11 7 1 3 24 14 10

7. Milan 18 11 5 3 3 20 14 6

8. Udinese 16 11 5 1 5 14 16 -2

9. Bologna 15 10 3 6 1 12 11 1

10. Empoli 15 12 3 6 3 9 10 -1

11. Torino 14 12 4 2 6 15 18 -3

12. Roma 13 11 3 4 4 12 14 -2

13. Hellas Verona 12 11 4 0 7 16 24 -8

14. Parma 12 12 2 6 4 16 18 -2

15. Como 10 12 2 4 6 13 23 -10

16. Cagliari 10 12 2 4 6 12 22 -10

17. Genoa 10 12 2 4 6 9 22 -13

18. Lecce 9 12 2 3 7 5 21 -16

19. Monza 8 11 1 5 5 10 14 -4

20. Unione Venezia 8 12 2 2 8 11 21 -10

jr/dam/pm/cb