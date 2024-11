PRINCIPAIS NOTÍCIAS

EUA ELEIÇÕES: Trump nomeia chefe de gabinete e afirma que está pronto para conversar com Putin

FUTEBOL ISRAEL VIOLÊNCIA: Israel envia aviões para repatriar torcedores de futebol após incidentes em Amsterdã

UE DIPLOMACIA CÚPULA: Líderes da UE se reúnem para discutir a urgência de implementar reformas econômicas

WASHINGTON:

Trump nomeia chefe de gabinete e afirma que está pronto para conversar com Putin

O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, fez a sua primeira nomeação importante na quinta-feira, ao escolher uma mulher, Susie Wiles, para o cargo estratégico de chefe de gabinete.

NOVA YORK:

Trump e a imprensa, história de uma relação hostil

Donald Trump fez da hostilidade aos meios de comunicação a pedra angular do seu sucesso, levantando novas ameaças à liberdade de imprensa após o seu retorno à presidência

AMSTERDÃ:

Israel envia aviões para repatriar torcedores de futebol após incidentes em Amsterdã

Israel enviou nesta sexta-feira (8) aos Países Baixos dois aviões para repatriar cidadãos israelenses após incidentes em Amsterdã com torcedores da equipe de futebol Maccabi Tel Aviv que levaram a diversas prisões e que os dois países qualificaram de "antissemitas".

BUDAPESTE:

Líderes da UE se reúnem para discutir a urgência de implementar reformas econômicas

Os líderes dos países da União Europeia (UE) participam nesta sexta-feira (8) em Budapeste de uma reunião de cúpula para discutir sobre a necessidade "urgente" de implementar reformas econômicas no bloco, em particular diante do retorno de Donald Trump à Casa Branca.

CANARILLO:

Califórnia ordena saída de moradores após incêndio que destruiu mais de 100 casas

Um intenso incêndio florestal que se espalhou rapidamente e destruiu mais de 100 casas obrigou na quinta-feira (7) milhares de pessoas a desocuparem suas casas no sul da Califórnia, onde centenas de bombeiros lutam contra as chamas.

LONDRES:

Princesa Catherine participará de cerimônias em homenagem aos soldados britânicos neste fim de semana

A princesa Catherine, que foi diagnosticada com um câncer no início do ano, participará neste fim de semana da cerimônia em memória dos soldados britânicos mortos nas guerras, anunciou o Palácio de Buckingham nesta sexta-feira (8).

PARIS:

Infiltração dos serviços israelenses preocupa o regime iraniano

Os serviços israelenses multiplicam os golpes contra o Irã com assassinatos, bombardeios seletivos e operações sangrentas, uma prova de sua profunda infiltração "há anos" na República Islâmica.

PEQUIM:

China elevará teto da dívida dos governos locais para estimular a economia

A China anunciou nesta sexta-feira (8) que os legisladores aprovaram um projeto para elevar o teto da dívida dos governos locais em 840 bilhões de dólares (4,78 trilhões de reais), uma medida crucial para estimular a economia diante de uma possível nova guerra comercial com o presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump.

BARSANA:

Vacas sagradas da Índia a serviço da transição energética

Reverenciadas como encarnações de divindades hindus, as vacas sagradas da Índia também são exaltadas como agentes da transição energética nos planos do governo para promover a produção de biogás com o objetivo de reduzir a sua dependência do carvão.

PARIS:

Reciclagem é fator decisivo para evitar escassez de metais raros

Para evitar a escassez de metais raros como o cobalto e o lítio, decisivos na transição energética, a reciclagem será essencial, advertem os especialistas.

PARIS:

Itaru Sekiguchi, o artesão japonês que voltou a dar vida ao órgão de Notre Dame

Aos 10 anos de idade, um “barulho infernal” mudou a vida de Itaru Sekiguchi. O grande órgão de Notre Dame de Paris acabara de ressoar à sua frente. Quarenta anos depois, esse precioso instrumento ocupa seus dias e noites.

SANTOS:

Futebol brasileiro mira África para reforçar times de base

Buscando fortalecer e dar um novo ar para suas equipes de base, os clubes brasileiros começaram a mirar um mercado futebolístico ainda inexplorado: o da África, origem de alguns dos maiores craques da Europa.

