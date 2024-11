O Federal Reserve (Fed, banco central americano) cortou, nesta quinta-feira (7), suas taxas básicas de juros em um quarto de ponto percentual, para a faixa de 4,50% a 4,75%, em uma decisão unânime e aguardada pelos mercados um dia depois da eleição de Donald Trump para a Presidência dos Estados Unidos.

O corte se segue a outro de meio ponto percentual, em setembro, o primeiro deste ciclo de flexibilização da política monetária desde março de 2020.

"As condições do mercado de trabalho se distendem", enquanto "a inflação fez progressos em seu retorno para a meta de 2% (...), mas continua alta", assinalou o Comitê de Política Monetária do Fed (FOMC) em um comunicado ao final de dois dias de reunião em Washington.

A decisão foi aprovada pelos 12 membros com direito a voto do FOMC, que se reuniram desde a quarta-feira e não a terça, como é habitual, devido à eleição presidencial.

Em uma coletiva de imprensa que se seguiu ao anúncio, o presidente do Fed, Jerome Powell, disse que o resultado da eleição presidencial, que devolveu a Casa Branca ao republicano Donald Trump, não terá "efeito de curto prazo" na política monetária do banco central americano.

"No curto prazo, as eleições não terão nenhum efeito em nossas decisões", assegurou Powell.

"Não sabemos qual é o calendário e o tipo de reformas que virão e, portanto, não sabemos quais podem ser os efeitos para a economia. Não adivinhamos, não especulamos, não fazemos suposições", concluiu.

