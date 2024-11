O técnico da seleção da Alemanha, Julian Nagelsmann, anunciou nesta quinta-feira (7) a lista de 23 convocados para os jogos da Liga das Nações da Uefa de novembro.

A 'Mannschaft', já classificada para as quartas de final do torneio, vai receber a Bósnia em Freiburg (16 de novembro) e visitar a Hungria em Budapeste (19 de novembro).

Nagelsmann, que não pode contar com seu goleiro titular Marc-André Ter Stegen, fora de praticamente toda a temporada devido a uma grave lesão, convocou pela primeira vez Stefan Ortega, reserva do brasileiro Ederson no Manchester City.

Nos jogos de outubro contra Bósnia (vitória por 2 a 1) e Holanda (1 a 0), o dono da posição foi Alexander Nübel, com Oliver Baumann no banco de reservas. Ambos reaparecem na lista.

Nagelsmann também contará com os retornos de Jamal Musiala e Kai Havertz, fora da última convocação por lesão. O treinador também voltou a chamar o meia Julian Brandt, capitão do Borussia Dortmund, que não era lembrado desde novembro de 2023.

-- Lista de convocados da seleção alemã:

Goleiros: Oliver Baumann (Hoffenheim/ALE), Alexander Nübel (Stuttgart/ALE), Stefan Ortega (Manchester City/ING)

Defensores: Robin Gosens (Fiorentina/ITA), Benjamin Henrichs (RB Leipzig/ALE), Joshua Kimmich (Bayern de Munique/ALE), Robin Koch (Eintracht Frankfurt/ALE), Maximilian Mittelstädt (Stuttgart/ALE), Antonio Rüdiger (Real Madrid/ESP), Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund/ALE), Jonathan Tah (Bayer Leverkusen/ALE)

Meio-campistas: Robert Andrich (Bayer Leverkusen/ALE), Julian Brandt (Borussia Dortmund/ALE), Chris Führich (Stuttgart/ALE), Pascal Gross (Borussia Dortmund/ALE), Jamal Musiala (Bayern de Munique/ALE), Felix Nmecha (Borussia Dortmund/ALE), Angelo Stiller (Stuttgart/ALE), Florian Wirtz (Bayer Leverkusen/ALE)

Atacantes: Serge Gnabry (Bayern de Munique/ALE), Kai Havertz (Arsenal/ING), Tim Kleindienst (Borussia Mönchengladbach/ALE), Deniz Undav (Stuttgart/ALE)

tba/pm/acc/cb/dd