O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, retornará em janeiro de 2025 à Casa Branca acompanhado de sua família, que teve um papel significativo tanto em sua primeira administração quanto na campanha eleitoral deste ano.

Segue uma análise mais detalhada sobre os principais membros da família presidencial que está chegando, composta por cinco filhos e 10 netos resultantes dos três casamentos de Trump:

- Donald Trump Jr. -

O mais velho dos filhos de Trump é dogmático até o último detalhe e tem promovido a agenda de seu pai, conhecida como "Make America Great Again" (Faça a América Grande Novamente), entre seus 12 milhões de seguidores na rede social X e em seu podcast "Triggered".

Este homem de 46 anos, com barba impecável, influenciou a ascensão de seu amigo J.D. Vance, que passou de um senador conservador de Ohio relativamente conhecido a companheiro de chapa de Trump.

Ele tem cinco filhos com a ex-esposa Vanessa Trump, incluindo Kai, de 17 anos, que descreveu o avô republicano como "apenas um avô normal".

Donald Jr. é atualmente casado com a ex-apresentadora da Fox News Kimberly Guilfoyle, que contribuiu com a campanha de Trump por meio de entrevistas na televisão.

- Eric Trump -

Eric, de 40 anos, também é leal e apoiou a candidatura do pai com aparições frequentes na mídia e discursos em comícios.

Junto com Donald Jr., ele é executivo da The Trump Organization, o império imobiliário que solidificou a presença de Trump, de 78 anos, na memória coletiva dos americanos.

Eric tem dois filhos com a esposa Lara Trump, que foi nomeada em março como copresidente do Comitê Nacional Republicano, o que lhe permitiu reconfigurar o partido segundo os interesses de Trump ao demitir dezenas de funcionários de longa data.

- Ivanka Trump -

Ivanka, filha de Trump de 43 anos, teve um papel discreto como "conselheira do presidente" durante a primeira administração de seu pai, algo que foi visto, em alguns momentos, como nepotismo, especialmente quando participou de cúpulas globais como o G20.

No entanto, durante a campanha de 2024, ela se manteve praticamente à margem, após anunciar que iria priorizar a vida familiar ao lado do marido Jared Kushner e dos três filhos.

Kushner também foi conselheiro presidencial e gerou polêmica quando Trump o encarregou de negociar a paz no conflito entre Israel e Palestina, apesar de sua falta de experiência significativa no Oriente Médio.

- Melania Trump -

Melania recuperará o título de "primeira-dama", um cargo simbólico que, durante a primeira Presidência de Trump, de 2017 a 2021, ela usou para promover causas como a saúde infantil e a cibersegurança.

Desde então, essa mulher de 54 anos manteve um perfil relativamente discreto, embora tenha publicado suas memórias semanas antes das eleições de terça-feira.

No livro, ela compartilha a posição favorável ao direito ao aborto, uma visão que contrasta com a postura de seu marido ao nomear juízes da Suprema Corte que revogaram as proteções federais a esse direito.

Melania tem um filho com o presidente eleito, Barron, de 18 anos, que estuda na Universidade de Nova York.

- Tiffany Trump -

A quarta filha de Trump e a única fruto de sua relação com a segunda esposa, a atriz Marla Maples, e também manteve um perfil discreto durante a presidência e a recente campanha eleitoral do pai.

Tiffany, de 31 anos, esteve entre os que compareceram a um tribunal em Nova York este ano durante o julgamento do pai por ocultação de pagamentos a uma ex-atriz pornô em troca de seu silêncio, o que resultou na condenação do agora presidente eleito.

Ela é casada com Michael Boulos, filho de um bilionário nascido no Líbano, e está esperando um bebê.

