O presidente da Autoridade Palestina, Mahmoud Abbas, felicitou nesta quarta-feira (6) Donald Trump pela sua vitória nas eleições presidenciais americanas e declarou-se "convencido de que os Estados Unidos apoiarão as aspirações legítimas" dos palestinos.

Abbas "expressou a sua aspiração de trabalhar com o presidente Trump pela paz e segurança na região, sublinhando o compromisso do povo palestino com a liberdade, a autodeterminação e a soberania do Estado, de acordo com o direito internacional", afirmou a presidência palestina em um comunicado.

ha-he-lba/cyj/ila/acc/zm/aa