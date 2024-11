FOLHAPRESS - A agência de notícias AP (Associated Press) projetou a vitória da democrata Kamala Harris no estado de Nova York, que conta com 28 votos no Colégio Eleitoral devido a sua alta população. O resultado, como os outros até aqui, não é surpresa.





DELAWARE





A vice-presidente Kamala Harris venceu no estado de Delaware, berço político do presidente dos EUA, Joe Biden, projetou a agência de notícias AP (Associated Press). Eram apenas três votos do Colégio Eleitoral em jogo, e a vitória de Kamala já era esperada.





ILLINOIS





A democrata Kamala Harris venceu em Illinois, projeta a agência de notícias Associated Press. O resultado já era esperado no estado.





Com 17% dos votos apurados, Kamala tinha 58% dos votos, contra 41% de Trump. O estado contabiliza 19 delegados para o Colégio Eleitoral.

