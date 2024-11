FOLHAPRESS - No Arizona, Estados Unidos, eleitores reclamam bastante sobre as cédulas de votação. O papel era um formulário complexo, com frente e verso. À mídia americana, alguns disseram que levaram meia hora para preenchê-la, o que aumentou as filas.





Notícias do tipo estão sendo amplificadas durante esta terça-feira (5/11) por causa da importância desse estado para a disputa. O Arizona foi um dos lugares que deram a vitória a Biden nas eleições presidenciais em 2020, minando a candidatura de Trump.





Boa parte da atenção estava concentrada no condado de Maricopa, que inclui a cidade de Phoenix. É um nome que muitos decoraram, depois da longa e imprevisível contagem de votos de 2020, que favoreceu Biden.





Maricopa foi também um dos locais em que Trump concentrou as suas tentativas de reverter o resultado, acusando o condado de irregularidades eleitorais. Todas as suas queixas, vale ressaltar, foram desqualificadas.





Neste ano, grupos favoráveis a Trump organizaram uma caravana de ônibus para levar eleitores às urnas. Monitoravam, por exemplo, onde havia muita fila e transportavam as pessoas para centros de votação mais vazios.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia