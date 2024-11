O tenista sérvio Novak Djokovic anunciou em suas redes sociais nesta terça-feira (5) que não vai disputar o ATP Finals, torneio que reunirá os oito melhores jogadores da temporada de 10 a 17 de novembro em Turim, no norte da Itália.

"É uma honra estar classificado para o ATP Finals em Turim, estava ansioso para estar lá, mas devido a uma lesão, não jogarei na semana que vem", escreveu Djokovic em sua conta no Instagram.

Ex-número 1 do mundo, o sérvio é o sexto colocado no ranking da temporada. Ele é o recordista de títulos no ATP Finals, com sete.

"Peço desculpas aos que planejavam me ver. Desejo a todos os jogadores um grande torneio", acrescentou 'Nole', que na classificação da ATP é o número 5 do mundo.

Apesar de não ter informado a origem de sua lesão, a decisão de Djokovic não é uma surpresa, já que ele não disputou o Masters 1000 de Paris e tinha dado a entender que sua temporada havia terminado.

O sérvio de 37 anos viveu um 2024 de muitas dificuldades, sem conquistar títulos no circuito, algo que não acontecia desde 2006. No entanto, ele salvou o ano com a medalha de ouro inédita nos Jogos Olímpicos de Paris.

