O movimento islamista Hamas informou, nesta segunda-feira (4), que manteve conversas no Cairo sobre a guerra em Gaza com seu rival, o Fatah, um diálogo em que também discutiram formas de avançar em direção a um consenso entre os palestinos.

"Foi realizada uma reunião com os irmãos do movimento Fatah, graças ao generoso convite do Egito, para abordar diversas questões nacionais, especialmente a guerra em Gaza e as vias para a ação nacional", declarou Osama Hamdan, um alto comandante do Hamas, em uma mensagem de vídeo.

Hamas e Fatah são rivais ferrenhos e, em 2007, se enfrentaram em uma guerra na qual os islamistas assumiram o controle de Gaza.

O Fatah, liderado por Mahmud Abbas, é a força predominante na Autoridade Palestina, que administra parcialmente áreas da Cisjordânia, um território ocupado por Israel.

Hamdan afirmou que entre os temas debatidos estava "a formação de um organismo que acompanhe os assuntos de Gaza e suas necessidades em diversas questões, até que se deem as condições para a formação de um governo de consenso nacional".

O alto dirigente qualificou o diálogo como "positivo e franco".

csp/jsa/an/sag/jb/mvv