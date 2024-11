PRINCIPAIS NOTÍCIAS

EUA ELEIÇÕES: Harris e Trump começam o último fim de semana de campanha

ESPANHA INUNDAÇÕES: Milhares de agentes adicionais serão enviados às regiões devastadas por enchentes na Espanha

ISRAEL LÍBANO CONFLITO: Irã ameaça Israel e EUA, drones são lançados do Iraque para o território israelense

MEIO AMBIENTE COP16: COP16 finaliza sem acordo sobre financiamento do plano para salvar a natureza

=== EUA ELEIÇÕES ===

MILWAUKEE:

Harris e Trump começam o último fim de semana de campanha

Kamala Harris e Donald Trump embarcam neste fim de semana em uma viagem frenética por vários estados altamente disputados em busca do voto dos indecisos para as eleições presidenciais de terça-feira nos Estados Unidos.

EUA eleições política

WASHINGTON:

Washington trabalha nos preparativos para as eleições americanas

Os negócios e comércios da capital americana começaram a se preparar para as acirradas eleições presidenciais na próxima terça-feira (5), e para a eventualidade de que se repita algum episódio de violência maior como o que se seguiu às eleições de 2020.

EUA eleições América Latina economia migração

FOTOS

SHILOH, Cisjordânia:

Colonos americanos-israelenses torcem por um segundo mandato de Trump

Às vésperas das eleições presidenciais nos Estados Unidos, os americanos residentes nas colônias da Cisjordânia ocupada por Israel sabem exatamente quem querem que vença a votação: Donald Trump.

EUA história política economia eleições imigração Trump

FOTOS

TURMUS AYYA, Cisjordânia:

Americanos de origem palestina da Cisjordânia, desanimados com eleições nos EUA

Ao lado de seus paletes cheios de azeitonas, o empresário palestino-americano Jamal Zaglul pensa no fim da colheita em sua adufa, ferramenta usada no preparo do azeite, em Turmus Ayya, na Cisjordânia ocupada, mas também nas eleições presidenciais nos Estados Unidos, na próxima semana.

EUA história política economia eleições imigração Trump

FOTOS

=== ESPANHA INUNDAÇÕES ===

VALÊNCIA:

Milhares de agentes adicionais serão enviados às regiões devastadas por enchentes na Espanha

O governo anunciou neste sábado(2) que vai enviar mais 10 mil soldados e policiais para procurar pessoas desaparecidas e distribuir ajuda nas áreas devastadas pelas inundações na Espanha, que deixaram pelo menos 211 mortos.

Espanha inundações emergência

FOTOS, VÍDEO

=== ISRAEL LÍBANO CONFLITO ===

TEERÃ:

Irã ameaça Israel e EUA, drones são lançados do Iraque para o território israelense

O líder supremo do Irã, o aiatolá Ali Khamenei, prometeu, neste sábado (2), uma resposta "rígida" a qualquer ataque de Israel e Estados Unidos, enquanto apoiadores do Irã no Iraque lançaram drones sobre o território de Israel, que os interceptou.

Israel palestinos conflito Israel Líbano

FOTOS, VÍDEO

DEIR AL-AHMAR, Líbano:

No Líbano, deslocados por ataques israelenses se perguntam "para onde ir"

Na cidade cristã de Deir al Ahmar, Hasan Noun montou sua barraca de acampamento no pátio de uma igreja, após fugir dos bombardeios israelenses na região oriental libanesa de Baalbek.

Palestinos Líbano conflito refugiados Israel

FOTOS, VÍDEO

=== MEIO AMBIENTE COP16 ===

CALI:

COP16 termina sem acordo sobre financiamento do plano para salvar a natureza

A COP16 "terminou" neste sábado (2), após mais de dez horas de negociações truncadas sobre o financiamento de um plano para salvar a natureza, disse à AFP a presidente da cúpula, Susana Muhamad, na cidade de Cali, na Colômbia.

Colômbia COP16 natureza cúpula

FOTOS

=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÃO ===

-- AMÉRICAS

BUENOS AIRES:

Comunidade LGBTQ+ se mobiliza na Argentina com reivindicações ao governo Milei

A comunidade LGBT+ da Argentina realiza neste sábado a Marcha do Orgulho anual em Buenos Aires, com shows, desfile de carros alegóricos e protestos contra as medidas de ajuste fiscal do presidente Javier Milei, que consideram discriminatórias.

manifestações Argentina orgulho

FOTOS, VÍDEO

-- EUROPA

LIMAN:

Civis ucranianos perto do front se preparam para um inverno rigoroso

Com um cobertor grosso e dois aquecedores elétricos, Volodimir está preparado para enfrentar o rigoroso inverno ucraniano em casa, apesar da destruição da infraestrutura energética do país pela Rússia.

Ucrânia Rússia conflito meteorológico energia

FOTOS, VÍDEO

== SOCIEDADE, ARTES E CIÊNCIAS ==

KATMANDU:

Mudanças climáticas e urbanização aceleram propagação da dengue no Nepal

O Nepal enfrenta um aumento dos casos de dengue, uma doença potencialmente fatal desconhecida nas regiões de grande altitude do Himalaia até o aparecimento dos mosquitos transmissores, devido às mudanças climáticas e à urbanização.

Por Paavan MATHEMA

Nepal clima montanhas ciência urbanismo dengue vírus saúde

FOTOS, VÍDEO

=== ESPORTES ===

FUTEBOL:

-Acompanhamento dos campeonatos europeus

AUTOMOBILISMO:

-Acompanhamento do GP do Brasil de Formula 1

TÊNIS:

-Acompanhamento do Masters 1000 de Paris

