O piloto britânico Lando Norris, da McLaren, vai largar em primeiro lugar no Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1 após vencer o treino classificatório deste domingo (3), enquanto o atual tricampeão mundial Max Verstappen vai iniciar a corrida da 17ª posição.

O também britânico George Russell (Mercedes) vai largar em segundo, e o japonês Yuki Tsunoda (Racing Bulls) em terceiro.

Sob chuvas variáveis e com a pista molhada, o líder do campeonato, o holandês Max Verstappen, teve uma classificação decepcionante cujo resultado inflama ainda mais a luta pelo título em que está envolvido com Norris, de 24 anos.

Verstappen, de 27, foi eliminado no Q2 ao marcar o décimo segundo melhor tempo, uma posição à frente de seu companheiro de equipe, o mexicano Sergio Pérez, mas vai largar cinco posições atrás devido a uma penalidade imposta por causa de uma troca de componentes do motor de sua Red Bull.

A sua má classificação abre espaço, em princípio, para que Norris recupere mais terreno no Mundial de pilotos, depois de já ter diminuído em três pontos ao vencer a corrida sprint de sábado e ficar a 44 pontos do líder, faltando quatro corridas para o final da temporada, incluindo esta prova em São Paulo.

O tricampeão mundial foi afetado por uma batida do canadense Lance Stroll (Aston Martin) no último minuto do Q2, o que levou à bandeira vermelha e à suspensão definitiva dessa sessão.

"Não entendo por que demora 30, 40 segundos para a bandeira vermelha aparecer. É ridículo", protestou 'Mad Max'. "Agora nos concentramos na corrida, o que passou, passou".

- Norris consolida domínio -

Piloto mais rápido do fim de semana, Norris venceu com o tempo de 1:23.405 minutos numa classificação que deveria ter sido realizada na véspera, mas que começou na manhã deste domingo, cinco horas antes da corrida (marcada para 12h30), devido ao mau tempo.

O horário do Grande Prêmio também foi alterado. A previsão é que o início seja uma hora e meia antes do que estava marcado inicialmente.

"Muitas coisas aconteceram hoje, mas estou muito, muito feliz porque no início da classificação eu fui mal", disse o britânico, sobre um momento em que esteve perto de ser eliminado.

Atrás dele vieram Russell (+0,173) e Tsunoda (+0,706), que registrou sua melhor sessão de classificação na Fórmula 1, assim como o francês Esteban Ocon (Alpine, 4º) e o neozelandês Liam Lawson (Racing Bulls, 5º).

Terceiro no campeonato, 71 pontos atrás de Verstappen, o monegasco Charles Leclerc (Ferrari) ficou em sexto. A outra McLaren, a do australiano Oscar Piastri, largará em oitavo.

- Vários acidentes -

A chuva obrigou os pilotos – que usavam pneus intermediários – a lutar para manter o controle dos carros em um circuito com asfalto recém-renovado e molhado, embora mais seco no final da sessão.

As Williams do argentino Franco Colapinto (18º) e do tailandês Alexander Albon (7º), as Aston Martins de Stroll (10º) e do espanhol Fernando Alonso (9º), e a Ferrari do espanhol Carlos Sainz (14º), vencedora no México há uma semana colidiram com as barreiras de segurança e causaram bandeiras vermelhas.

O único sul-americano no grid largará duas posições atrás do heptacampeão mundial, o britânico Lewis Hamilton (Mercedes), que teve um fim de semana ruim na pista em que venceu em 2016, 2018 e 2021.

Esta foi a quinta vez na história da Fórmula 1 em que a classificação aconteceu num domingo.

A última vez havia sido no Grande Prêmio do Japão de 2019, onde o alemão Sebastian Vettel, tetracampeão mundial, conquistou a pole position.

