As duas equipes com melhor sequência no 'Calcio' ficarão frente a frente: o líder Napoli receberá no domingo (3) outro peso pesado do Campeonato Italiano, a Atalanta (3ª), no principal duelo da 11ª rodada.

Os napolitanos continuam imparáveis. Lideram com quatro pontos de vantagem sobre a segunda colocada, Inter de Milão, e venceram seus últimos cinco jogos tendo sofrido apenas um gol. O último foi uma grande vitória por 2 a 0 sobre o Milan (8º) em pleno San Siro.

No caso da Atalanta, a série é de quatro vitória seguidas, com 15 gols marcados, seis deles de nova estrela, o argentino naturalizado italiano Mateo Retegui, atual artilheiro do campeonato (10 gols).

O Napoli, comandado pelo técnico Antonio Conte, parece ter recuperado o brilho que o levou à conquista do 'Scudeto' na temporada 2022/2023, o terceiro de sua história.

Depois de uma temporada 2023/2024 para esquecer e cheia de problemas, o time tem um calendário menos carregado que os demais grandes da Itália, o que pode ajudar na questão do desgaste físico, já que não disputa a Liga dos Campeões.

Atenta a um eventual tropeço dos napolitanos estará a atual campeã, Inter de Milão. Os 'nerazzurri' têm um compromisso a princípio acessível, no domingo, em casa, contra o Venezia (18º).

A Juventus (6ª), que na quarta-feira deixou dois pontos escaparem no empate com o Parma (2 a 2) em Turim, tentará se recuperar no sábado contra a Udinese (7ª).

Já o Milan começa a ficar sem margem de erro e precisa dos três pontos em sua visita ao Monza (17º), também no sábado.

-- Jogos da 11ª rodada do Campeonato Italiano (horário de Brasília) e classificação:

- Sábado:

(11h00) Bologna - Lecce

(14h00) Udinese - Juventus

(16h45) Monza - Milan

- Domingo:

(08h30) Napoli - Atalanta

(11h00) Torino - Fiorentina

(14h00) Hellas Verona - Roma

(16h45) Inter - Unione Venezia

- Segunda-feira:

(14h30) Parma - Genoa

Empoli - Como

(16h45) Lazio - Cagliari

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Napoli 25 10 8 1 1 18 5 13

2. Inter 21 10 6 3 1 24 13 11

3. Atalanta 19 10 6 1 3 26 14 12

4. Fiorentina 19 10 5 4 1 21 9 12

5. Lazio 19 10 6 1 3 22 13 9

6. Juventus 18 10 4 6 0 17 7 10

7. Udinese 16 10 5 1 4 14 14 0

8. Milan 14 9 4 2 3 16 11 5

9. Torino 14 10 4 2 4 15 15 0

10. Roma 13 10 3 4 3 10 11 -1

11. Bologna 12 9 2 6 1 11 11 0

12. Empoli 11 10 2 5 3 7 9 -2

13. Parma 9 10 1 6 3 14 16 -2

14. Hellas Verona 9 10 3 0 7 13 22 -9

15. Como 9 10 2 3 5 12 21 -9

16. Cagliari 9 10 2 3 5 8 17 -9

17. Monza 8 10 1 5 4 10 13 -3

18. Unione Venezia 8 10 2 2 6 10 18 -8

19. Lecce 8 10 2 2 6 4 19 -15

20. Genoa 6 10 1 3 6 7 21 -14

bur-jr/dr/dam/cb/dd