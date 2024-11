Pelo menos oito pessoas morreram nesta sexta-feira (1º), após parte do telhado externo de uma estação de trem na cidade sérvia de Novi Sad, no norte, desabar, informou o ministro do Interior.

"Foram recuperados oito corpos, oito pessoas morreram (...) duas estão hospitalizadas, uma delas em estado crítico", declarou à imprensa o ministro Ivica Dacic.

"A operação continua em andamento e é extremamente complicada. Mais de 80 socorristas estão envolvidos, com a ajuda de máquinas pesadas", acrescentou.

Dacic indicou que os socorristas estão em contato com duas pessoas presas sob os escombros.

O primeiro-ministro sérvio, Milos Vucevic, prometeu que as autoridades investigarão a causa do acidente.

"Insistiremos em encontrar os responsáveis, aqueles que deveriam ter garantido a segurança da estrutura. Minhas condolências às famílias dos falecidos", declarou o dirigente.

Imagens divulgadas nas redes sociais mostravam várias ambulâncias e caminhões de bombeiros no local do acidente, em frente à estação de trem. Também era possível ver duas escavadeiras removendo escombros.

O Instituto de Transfusão de Sangue de Novi Sad fez um apelo aos moradores para que doem sangue.

A estação de Novi Sad reabriu em julho, após três anos de reforma, embora ainda estejam sendo realizadas obras em algumas partes do local.

A empresa nacional sérvia de ferrovias declarou em um comunicado que o telhado externo não fazia parte das renovações realizadas na estação.

"A Ferrovias Sérvias lamenta o acidente ocorrido, e as causas e quaisquer novos detalhes da investigação serão anunciados prontamente", escreveu a companhia nas redes sociais.

Uma conexão de alta velocidade entre Novi Sad e a capital Belgrado está em operação desde março de 2022.

