Kamala e Trump focam em latinos e migração a cinco dias das eleições

Espanha prossegue com as buscas por vítimas após 'inundações do século'

WASHINGTON:

Kamala e Trump focam em latinos e migração a cinco dias das eleições

Kamala Harris fará campanha com Jennifer Lopez e as bandas Maná e Los Tigres del Norte nesta quinta-feira (31) em busca do voto latino no Arizona e em Nevada, dois estados muito disputados do oeste do país, onde Donald Trump reforçará sua retórica antimigratória.

WASHINGTON:

Kamala ou Harris? Um nome diz muito

Um nome tem poder? "Kamala! Kamala!" grita a multidão nos comícios da candidata democrata à Casa Branca. Para ela, esta é uma forma de celebrar sua identidade e refutar os ataques de Donald Trump.

CIUDAD JUAREZ:

Retórica agressiva contra imigrantes na campanha dos EUA os empurra para o caminho legal

Um Rio Bravo sem migrantes, abrigos meio vazios, um jovem feliz por entrar legalmente nos EUA vindo do México. A cena refletiria o sucesso das políticas de migração, mas esconde o medo das ameaças apresentadas durante a campanha presidencial dos Estados Unidos.

VALENCIA:

Espanha prossegue com as buscas por vítimas após 'inundações do século'

As equipes de resgate prosseguiam nesta quinta-feira (31) com as buscas por vítimas das piores inundações registradas em mais de 50 anos na Espanha, que deixaram pelo menos 95 mortos e vários desaparecidos.

-- AMÉRICAS

CALI:

Negociações estagnadas na reta final da COP16 da biodiversidade

A apenas dois dias do encerramento das negociações na Colômbia sobre como interromper a destruição da natureza na 16ª Conferência das Partes (COP16) da Convenção sobre Diversidade Biológica (CDB), os delegados chegaram a impasse na questão do financiamento.

COCHABAMBA:

Cochabamba, o 'celeiro da Bolívia' cercado pelos bloqueios

Em meio ao cheiro de frutas apodrecidas em um mercado atacadista em Cochabamba, epicentro dos protestos em apoio a Evo Morales na Bolívia, Damaris Masías chora ao ver as 10 toneladas de tomates que trouxe em seu caminhão serem jogadas no lixo.

TBLISI:

Recontagem parcial das legislativas na Geórgia confirma vitória do gover

A recontagem parcial dos votos nas eleições legislativas na Geórgia confirmou a vitória do partido no poder, informou a Comissão Eleitoral à AFP nesta quinta-feira (31), depois que a oposição denunciou "fraudes" e o país foi alvo de críticas internacionais.

LONDRES:

Reino Unido reluta em pagar compensações financeiras a ex-colônias

Pressionado por suas ex-colônias a refletir sobre possíveis reparações pela escravidão, o Reino Unido começou a fazer um exame de consciência sobre seu comportamento em relação aos países de seu antigo império, mas ainda reluta em falar sobre possíveis compensações financeiras.

JERUSALÉM:

Enviados americanos visitam Israel para buscar trégua no Líbano e em Gaza

Negociadores americanos se reunirão com seus homólogos israelenses nesta quinta-feira (31) para tentar alcançar uma trégua que permita encerrar o conflito entre Israel e o movimento Hezbollah no Líbano e a guerra contra o grupo islamista palestino Hamas em Gaza.

SEUL:

Coreia do Norte lança míssil balístico após acusações de envio de soldados à Rússia

A Coreia do Norte lançou nesta quinta-feira (31) um potente míssil com o objetivo de reforçar sua capacidade de dissuasão nuclear, o primeiro teste de arma desde que Pyongyang foi acusada de enviar soldados à Rússia.

TÓQUIO:

Hello Kitty comemora 50 anos de existência

Hello Kitty, a adorável e enigmática personagem que adorna quase tudo, de bolsas a panelas de arroz, completa 50 anos na sexta-feira e continua a gerar milhões de dólares para seus criadores japoneses.

TIRANA:

Dentes, lábios, seios: Albânia vive o auge do turismo estético

A Albânia já foi um dos países mais fechados do mundo, mas atualmente recebe milhões de turistas, muitos em busca de um sorriso mais radiante, lábios mais carnudos ou seios mais volumosos.

