Os Estados Unidos disseram, nesta terça-feira (29), que um "pequeno número" de tropas norte-coreanas chegou à província russa de Kursk, na fronteira com a Ucrânia, e expressaram preocupação de que esses soldados sejam utilizados na guerra contra as forças de Kiev.

Há "indícios de que já há um pequeno número no oblast [província] de Kursk. Com mais algumas milhas eles estão quase lá [na Ucrânia], ou chegarão de forma iminente", disse o porta-voz do Pentágono, general Pat Ryder, sobre as tropas norte-coreanas.

O Pentágono informou ontem que a Coreia do Norte enviou cerca de 10 mil militares à Rússia para treinamento, uma estimativa três vezes superior à anterior, no momento em que Otan (Organização do Tratado do Atlântico Norte) e União Europeia temem uma escalada perigosa.

Na segunda-feira, o presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, afirmou que, de acordo com o serviço de inteligência de seu país, 12.000 soldados norte-coreanos estarão "logo" em território russo, enquanto o presidente americano Joe Biden classificou essa movimentação de tropas "muito perigosa".

O Exército russo conquistou 478 km² de território ucraniano desde o princípio de outubro, seu maior avanço territorial em um mês desde março de 2022 e as primeiras semanas da guerra, segundo uma análise da AFP baseada em dados do Instituto para o Estudo da Guerra dos Estados Unidos (ISW, na sigla em inglês).

