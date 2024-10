PRINCIPAIS NOTÍCIAS

EUA ELEIÇÕES: Kamala pronuncia suas alegações finais contra Trump a uma semana das eleições

ISRAEL GAZA LÍBANO: Israel prossegue com ofensiva no Líbano e Gaza em meio a críticas por proibir a UNRWA

VATICANO ABUSOS CRIANÇAS: Vaticano pede ações mais rápidas para destituir religiosos acusados de abuso

=== EUA ELEIÇÕES ===

WASHINGTON:

Kamala pronuncia suas alegações finais contra Trump a uma semana das eleições

Kamala Harris vai apelar nesta terça-feira (29) aos americanos para que virem a página e recuperem o otimismo, no local onde Donald Trump discursou a seus apoiadores antes do ataque ao Capitólio, em 6 de janeiro de 2021.

(EUA eleições política, 470 palavras, já transmitida)

FOTOS, VIDEO

ATLANTA:

Voto latino é fundamental nos EUA, mas ainda negligenciado pelos partidos

Angel Ozuna teve de passar 27 anos nos Estados Unidos para poder votar em uma eleição presidencial, mas ainda não sabe se exercerá esse direito em 5 de novembro. No estado da Geórgia, no sudeste do país, decisões como a desse eleitor latino podem definir as eleições.

(EUA eleições latinos política, 610 palavras, já transmitida)

WASHINGTON:

Na reta final, Trump se distancia ainda mais do centro

Ao invés de se esforçar para atrair os moderados, o candidato republicano à Casa Branca intensificou suas provocações, diatribes incendiárias e insultos poucos dias antes da eleição presidencial dos Estados Unidos.

(EUA eleições política, já transmitida)

=== ISRAEL GAZA LÍBANO ===

JERUSALÉM:

Israel prossegue com ofensiva no Líbano e Gaza em meio a críticas por proibir a UNRWA

Israel enfrentou uma onda de reações internacionais nesta terça-feira (29) contra a sua decisão de proibir as atividades da Agência das Nações Unidas para os Refugiados Palestinos (UNRWA), enquanto prossegue com as ofensivas na Faixa de Gaza e no Líbano.

(Gaza conflito Palestinos diplomacia Israel Líbano, 800 palavras, já transmitida)

FOTOS, VIDEO

=== VATICANO ABUSOS CRIANÇAS ===

VATICANO:

Vaticano pede ações mais rápidas para destituir religiosos acusados de abuso

O Vaticano publicou nesta terça-feira(29) seu primeiro relatório sobre a proteção de menores na Igreja, no qual pede agilidade na destituição de sacerdotes acusados de abuso sexual e a melhoria do apoio às vítimas.

(Vaticano religião igreja infância abusos)

VATICANO:

Os abusos sexuais contra menores, um tema delicado e doloroso para a Santa Sé

A publicação, nesta terça-feira (29), de um primeiro relatório do Vaticano sobre a proteção de menores na Igreja mostra a importância dada pelo papa Francisco ao enfrentamento de crimes sexuais cometidos pelo clero, seu desafio mais doloroso.

(Vaticano religião igreja infância, 710 palavras, já transmitida)

=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÃO ===

--AMÉRICAS

NAÇÕES UNIDAS:

Cuba apresenta, mais uma vez, resolução contra bloqueio dos EUA na ONU

A Assembleia Geral da ONU começa a analisar nesta terça-feira (29) uma nova resolução contra o embargo decretado pelos Estados Unidos há mais de seis décadas contra Cuba, que atravessa uma profunda crise à qual suas autoridades responsabilizam as sanções americanas.

(Cuba EUA diplomacia ONU embargo, 400 palavras, já transmitida)

-- EUROPA

MADRI:

Espanha nomeia embaixador na Argentina e deixa crise diplomática para trás

O governo da Espanha nomeou, nesta terça-feira (29), um novo embaixador na Argentina, deixando para trás a crise diplomática desencadeada em maio pelas declarações em Madri do presidente argentino, Javier Milei, que deram origem a uma série de duras recriminações entre os dois governos.

(Argentina diplomacia governo política Espanha, 450 palavras, já transmitida)

TBILISI:

Geórgia fará recontagem parcial de votos após denúncias de fraude nas eleições legislativas

A Comissão Eleitoral da Geórgia anunciou, nesta terça-feira (29), que vai recontar os votos em 14% dos centros de votação, depois de a coalizão de oposição pró-europeia deste país do Cáucaso ter acusado o partido no poder de fraude.

(Geórgia eleições, 570 palavras, já transmitida)

-- ÁFRICA

SHIRE: Sobreviventes de estupro na guerra de Tigray contam suas experiências angustiantes

Rawa se enrola em uma cadeira, puxa os joelhos até o peito e esconde o rosto com um longo véu branco, como se estivesse se protegendo do mundo exterior.

(Etiópia conflito Tigré, 720 palavras, já transmitida)

=== SOCIEDADE, ARTES E MEIO AMBIENTE ===

CALI:

Autoridades chegam a Cali para concluir negociações da ONU sobre biodiversidade

Chefes de Estado, ministros e o secretário-geral da ONU chegam nesta terça-feira (29) à cidade colombiana de Cali para destravar as complexas negociações sobre um plano para salvar a biodiversidade da ação humana.

(COP16 biodiversidade natureza, 640 palavras, já transmitida)

PARIS:

Plástico: uma história da sociedade de consumo

Antes de ameaçar a biodiversidade, os oceanos e a cadeia alimentar mundial, o plástico salvou muitas vidas ao promover um desenvolvimento exponencial intimamente ligado ao auge da sociedade de consumo de massa após a Segunda Guerra Mundial.

(ONU história meio ambiente diplomacia lazer comércio consumo clima alimentação)

PEQUIM:

Nova missão espacial da China tem a presença da única engenheira espacial do país

A única mulher engenheira espacial da China integrará a nova tripulação de três astronautas que partirá nesta semana em direção à estação orbital Tiangong, anunciou Pequim nesta terça-feira.

(China espaço, 430 palavras, já transmitida)

FOTOS, VIDEO

=== ESPORTE ===

FUTEBOL

- Acompanhamento das semifinais da Copa Libertadores da América

--- CONTATO ---

Redação: deskrio@afp.com