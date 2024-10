Pelo menos 60 pessoas morreram nesta segunda-feira (28) em vários bombardeios israelenses no leste do Líbano, segundo um balanço "não definitivo" do Ministério da Saúde libanês, que registra bombardeios em diversas localidades da região de Baalbek e do Vale do Beqaa, redutos do Hezbollah.

"Sessenta mártires e 58 feridos em um balanço não definitivo de bombardeios do inimigo israelense em Baalbek-Hermel e no [Vale do] Beqaa", indicou o Ministério em comunicado. Entre as vítimas há duas crianças, segundo a mesma fonte.

Esta jornada é "a mais violenta" em Baalbek desde o início da guerra em setembro, afirmou na rede social X o governador da província, Bashir Khodor.

"Continuam as operações para limpar os escombros" nas localidades atingidas, assinalou o ministério.

O conflito entre Israel e o movimento islamista libanês Hezbollah se transformou em uma guerra aberta em 23 de setembro. Desde então, o Exército israelense bombardeia diariamente os bastiões da milícia apoiada pelo Irã.

Com este balanço não definitivo dos bombardeios desta segunda, os ataques israelenses no Líbano causaram mais de 1.700 mortos desde 23 de setembro, segundo um balanço da AFP feito com base em dados oficiais libaneses.

