O Tottenham Hotspur conquistou sua terceira vitória em três jogos na Liga Europa com um triunfo em casa por 1 a 0 sobre o AZ Alkmaar nesta quinta-feira (24).

O Spurs é uma das três equipes que venceram suas três partidas, ao lado de Lazio e Anderlecht, que venceram Twente e Ludogorets por 2 a 0, respectivamente.

O time londrino fez uma série de mudanças em relação ao time que derrotou o West Ham por 4 a 1 na Premier League no fim de semana e um dos estreantes, Mikey Moore, de 17 anos, quase abriu o placar para sua equipe, mas sua cabeçada foi para fora.

A entrada do atacante galês Brennan Johnson no intervalo acelerou o Tottenham e no início do segundo tempo o meio-campista sueco Lucas Bergvall foi derrubado quando ia finalizar e acabou sofrendo pênalti (53').

James Maddison entregou a bola para o atacante brasileiro Richarlison, que cobrou no meio do gol para colocar os Spurs na frente.

O AZ ainda teve lateral-esquerdo norueguês Moller Wolfe expulso após dar uma entrada perigosa em Johnson, o que facilitou para que os Spurs segurassem a vantagem até o fim da partida.

- Lazio vence a terceira -

A Lazio manteve sua campanha 100% com uma vitória por 2 a 0 sobre outro time holandês, o Twente, com gols do atacante Pedro Rodríguez e do dinamarquês Gustav Isaksen.

O Anderlecht venceu em casa, pelo mesmo placar (2-0) o búlgaro Ludogorets com gols dos atacantes ingleses Samuel Edozie e Anders Dreyer.

O escocês Glasgow Rangers teve uma das melhores atuações da noite, com o ponta-direita tcheco Vaclav Cerny marcando duas vezes na goleada de 4 a 0 sobre o romeno FCSB, resultado que o colocou em 11º lugar na tabela.

O Ajax está em quarto lugar com sete pontos depois de uma vitória por 3 a 0 sobre o Qarabag, num duelo em que o time do Azerbaijão terminou com nove jogadores. O meio-campista brasileiro Julio Romão foi expulso após apenas 15 minutos de jogo e o zagueiro Elvin Jafarguliyev recebeu o cartão vermelho a 11 minutos do fim.

O volante Kenneth Taylor colocou a equipe holandesa em vantagem aos 36 minutos e o centroavante Wout Weghorst ampliou ao converter um pênalti ja no segundo tempo (74') dando mais tranquilidade ao seu time. O atacante Chuba Akpom fechou o placar três minutos depois.

bsp/dj/aam/mvv