Um sistema avançado de defesa antimíssil está instalado em Israel, disse o secretário de Defesa dos Estados Unidos e chefe do Pentágono, Lloyd Austin, no momento em que Washington busca blindar Israel contra ataques do Irã.

A implantação do sistema defensivo THAAD se anuncia quando Israel prepara uma resposta a um ataque iraniano com cerca de 200 mísseis realizado no início deste mês, o segundo ataque direto do Irã a seu arqui-inimigo este ano.

"Esse sistema está em posição", disse Austin a repórteres, de acordo com uma transcrição dos seus comentários publicada nesta segunda-feira.

"Não estamos falando... de se está ou não em operação, mas temos a capacidade de colocá-lo em funcionamento muito rapidamente", acrescentou.

Em 13 de outubro, o Pentágono anunciou que implantaria uma bateria de mísseis de grande altitude (THAAD) em Israel. O porta-voz do Departamento de Defesa, general Pat Ryder, disse na semana passada que uma equipe avançada de pessoal dos Estados Unidos e componentes do sistema haviam chegado.

A instalação dessa bateria "destaca o compromisso dos Estados Unidos com a defesa de Israel, e dos americanos em Israel, de qualquer ataque balístico com mísseis por parte do Irã", disse Ryder.

O Irã efetuou dois grandes ataques contra Israel em 2024. O primeiro ocorreu em abril, depois de um ataque a seu consulado em Damasco, pelo qual responsabilizou Israel. O segundo foi em outubro, uma resposta ao assassinato de líderes de grupos islamistas apoiados pela República Islâmica no Oriente Médio, segundo Teerã.

wd/sms/cjc/db/rpr/lb