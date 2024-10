Com um hat-trick de Lionel Messi, que havia começado no banco de reservas, o Inter Miami goleou o New England Revolution por 6 a 2 neste sábado (19) e fechou a temporada regular da Liga Norte-Americana (MLS) com o recorde de pontos.

O Inter, que já havia garantido o primeiro lugar na classificação geral, chegou aos 74 pontos e superou assim a melhor marca de 73 que pertencia ao próprio New England desde a campanha de 2021.

O uruguaio Luis Suárez marcou aos 40 e 43 minutos e empatou o jogo após os gols do Revolution, que havia aberto o placar por meio do argentino Luca Langoni (2') e do colombiano Dylan Borrero (34').

Messi começou no banco depois de marcar outro hat-trick na terça-feira na vitória da Argentina por 6 a 0 sobre a Bolívia.

O capitão da 'Albiceleste' entrou em campo neste sábado aos 58 minutos e poucos segundos depois participou da jogada do terceiro gol, marcado pelo argentino-americano Benjamin Cremaschi antes de completar seu hat-trick em apenas 11 minutos.

Messi começou sua exibição pessoal com um golaço aos 78 minutos e voltou a balançar as redes aos 81 e 89 minutos.

Aos 37 anos, o ex-astro do Barcelona terminou a campanha com 20 gols e 16 assistências em 19 jogos disputados, sendo um dos grandes favoritos ao prêmio MVP (Jogador Mais Valioso) e pronto para disputar seus primeiros playoffs da MLS.

gbv/ol/aam