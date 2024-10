PRINCIPAIS NOTÍCIAS

ISRAEL LÍBANO CONFLITO: Israel bombardeia a Síria após ataque dos EUA contra rebeldes do Iêmen

ARGENTINA GB MÚSICA: Justiça argentina investiga morte do cantor Liam Payne

=== ISRAEL LÍBANO CONFLITO ===

JERUSALÉM:

Israel bombardeia a Síria após ataque dos EUA contra rebeldes do Iêmen

Israel bombardeou posições do Hezbollah na Síria nesta quinta-feira (17), depois que as forças dos Estados Unidos efetuaram vários ataques contra instalações dos rebeldes houthis do Iêmen, após quase um mês de guerra aberta entre Israel e o movimento islamista libanês.

(Israel Líbano EUA conflito Palestinos Irã diplomacia Síria Iêmen, 850 palavras, já transmitida)

FOTOS, VIDEO, INFOGRAFIA

LONDRES:

Liam Payne: cantor que alcançou fama precoce com o One Direction

O cantor britânico Liam Payne, morto em Buenos Aires, com apenas 31 anos, conheceu a fama muito jovem como mebro do grupo anglo-irlandês One Direction, um sucesso entre os adolescentes desde sua criação, em 2010. Após o término do grupo, Liam tentou carreia solo, enquanto lutava contra o seu vício em álcool.

(Argentina morte música gente GB, 620 palavras, já transmitida)

=== ARGENTINA GB MÚSICA ===

BUENOS AIRES:

Corpo de Liam Payne no necrotério da Argentina; comoção entre os fãs

O corpo de Liam Payne, ex-integrante da banda One Direction que morreu na quarta-feira após cair do terceiro andar de um hotel em Buenos Aires, permanece no necrotério nesta quinta-feira (17) enquanto aguarda os resultados das investigações policiais sobre as circunstâncias de sua morte.

(Argentina música gente GB, 720 palavras, já transmitida)

FOTOS, VIDEO

=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÃO ===

-- AMÉRICAS

LA PAZ:

Começa o julgamento da ex-presidente boliviana Áñez por 'golpe de Estado' contra Morales

Um tribunal de La Paz iniciará, nesta quinta-feira (17), o julgamento criminal contra a ex-presidente boliviana Jeanine Áñez por supostamente planejar um "golpe de Estado" em 2019 contra o então presidente Evo Morales.

(Bolívia política, 560 palavras, já transmitida)

-- EUROPA

BRUXELAS:

Presidente da Ucrânia apresenta seu 'plano para vitória' à Otan e UE

O presidente da Ucrânia, Volodimir Zelensky, afirmou nesta quinta-feira (17) aos aliados ocidentais que seu país deve estar em uma posição de força antes de qualquer diálogo de paz com a Rússia, ao apresentar seu "plano para a vitória".

(UE Ucrânia conflito Rússia diplomacia Otan defesa, 490 palavras, já transmitida)

FOTOS, VIDEO

BRUXELAS:

Cúpula da UE debate endurecer o tom em questões migratórias e acelerar expulsões

Os líderes da UE discutirão, nesta quinta-feira (17) em Bruxelas, como endurecer drasticamente a sua política migratória, depois de uma guinada à direita na retórica do bloco e do lançamento de um controverso projeto entre Itália e Albânia.

(UE conflito Rússia diplomacia cúpula política Ucrânia Itália migração Albânia, 480 palavras, já transmitida)

FOTOS, VIDEO

-- ÁSIA

SEUL:

Constituição da Coreia do Norte define o Sul como Estado 'hostil'

A Coreia do Norte anunciou nesta quinta-feira (17) que sua Constituição define agora o Sul como um Estado "hostil", seguindo um pedido do dirigente Kim Jong Un.

(CoreiadoNorte conflito política CoreiadoSul armamento, 560 palavras, já transmitida)

=== ECONOMIA ===

NAÇÕES UNIDAS:

Mais de 1,1 bilhão de pessoas vivem em pobreza aguda, denuncia PNUD

Mais de 1,1 bilhão de pessoas - um em cada oito cidadãos do planeta - vivem em pobreza aguda, metade delas menores de idade, denunciou nesta quinta-feira (17) o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), que alerta para uma situação três vezes pior nas zonas de conflito.

(ONU pobreza conflitos desenvolvimento, 460 palavras, já transmitida)

PEQUIM:

China aumentará crédito para concluir projetos imobiliários

A China anunciou nesta quinta-feira (17) que ampliará os créditos para concluir projetos imobiliários inacabados a mais de 560 bilhões de dólares (3,17 trilhões de reais), como parte de um novo pacote de medidas para apoiar o setor e estimular a economia.

(China economia bancos imobiliário, já transmitida)

=== SOCIEDADE, ARTES E MEIO AMBIENTE ===

PARIS:

Internet a bordo vira a estrela das companhias áreas

A conexão à Internet nos aviões, antes cara e pouco confiável, tornou-se um produto atrativo para algumas companhias aéreas, que aproveitam os recentes avanços tecnológicos para oferecer um serviço "como o de casa".

(Telecomunicações aviação turismo internet, 480 palavras, já transmitida)

=== ESPORTE ===

-- FUTEBOL

--- Acompanhamento dos principais campeonatos da Europa

--- CONTATO ---

Redação: deskrio@afp.com