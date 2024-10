A França deu um grande passo rumo à classificação para as quartas de final da Liga das Nações ao vencer a Bélgica nesta segunda-feira (14) por 2 a 1 em Bruxelas, pela quarta rodada do Grupo A2.

Com esses três pontos, e com duas rodadas pela frente, a atual vice-campeã mundial chega aos 9 pontos (3 vitórias e 1 derrota), um a menos que a líder Itália, mas cinco a mais que os belgas (4 pontos).

Israel fecha a chave com nenhum ponto conquistado nas quatro derrotas sofridas, a última nesta segunda-feira diante da 'Azzurra' por 4 a 1.

O atacante do Paris Saint-Germain Randal Kolo Muani marcou os dois gols dos 'Bleus' (35' e 62'), sendo que o primeiro foi de pênalti, enquanto o centroavante Loïs Openda empatou provisoriamente para os 'Diabos Vermelhos' pouco antes do intervalo com uma cabeçada (45'+4).

A Bélgica poderia ter aberto o placar em um pênalti no primeiro tempo, mas o meio-campista Youri Tielemans errou a cobrança. A equipe comandada pelo técnico Didier Deschamps, por sua vez, terminou o jogo com um homem a menos devido à expulsão de seu capitão, Aurélien Tchouameni, que recebeu o segundo cartão amarelo (76').

