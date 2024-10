PRINCIPAL NOTÍCIA

ISRAEL LÍBANO CONFLITO: Exército israelense intensifica seus bombardeios no Líbano e combate o Hezbollah por terra

=== ISRAEL LÍBANO CONFLITO ===

BEIRUTE:

Exército israelense intensifica seus bombardeios no Líbano e combate o Hezbollah por terra

Israel intensificou os seus bombardeios aéreos no Líbano neste domingo (13), dentro e fora dos redutos do movimento islamista libanês Hezbollah, com o qual trava combates por terra em setores próximos da fronteira no sul do país.

(conflito Palestinos ONU Israel Líbano, 577 palavras, já transmitida)

NABATIEH, Líbano:

'Tudo foi destruído': libaneses choram pela destruição de mercado centenário após bombardeio israelense

O mercado centenário de Nabatieh se tornou uma montanha de destroços fumegantes após um bombardeio israelense no sábado, mas seus habitantes ainda lembram do coração comercial desta cidade no sul do Líbano, agora uma vítima da guerra entre Israel e Hezbollah.

(conflito Palestinos Israel Líbano, 530 palavras, já transmitida)

=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÃO ===

-- AMÉRICAS

BOCA CHICA:

Em feito inédito, SpaceX consegue recuperar propulsor do megafoguete Starship

A SpaceX conseguiu, neste domingo (13), realizar uma manobra espetacular: recuperou o propulsor de seu megafoguete Starship após um voo de teste de quase nove minutos, um feito que pode ser decisivo para a reutilização deste pesado lançador.

(EUA aeronáutica espaço, 647 palavras, já transmitida)

CIDADE DA GUATEMALA:

Novos juízes da Guatemala tomam posse em meio a dúvidas sobre sua probidade

Os novos juízes do Supremo Tribunal da Guatemala tomam posse neste domingo (13) em meio a dúvidas sobre a sua probidade, após um processo de seleção questionado pela falta de transparência.

(justiça corrupção política Guatemala, 471 palavras, já transmitida)

-- ÁSIA

TAIPEI:

Taiwan em 'estado de alerta' após detectar um porta-aviões chinês no sul da ilha

Taiwan afirmou neste domingo (13) estar "em alerta" depois de ter detectado um porta-aviões chinês no sul da ilha, em um contexto de aumento das tensões entre Taipei e Pequim.

(China Taiwan forças-armadas defesa, 494 palavras, já transmitida)

=== ESPORTE ===

XANGAI:

Sinner vence Djokovic em 2 sets e é campeão do Masters 1000 de Xangai

O tenista italiano Jannik Sinner, número 1 do mundo, venceu neste domingo (13) o sérvio Novak Djokovic (N.4) e se sagrou campeão do Masters 1000 de Xangai, seu terceiro título da categoria em 2024.

(ITA CHN tênis ATP, 654 palavras, já transmitida)

-- FUTEBOL:

- Acompanhamento da Liga das Nações da Uefa

