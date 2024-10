A tenista bielorrussa Aryna Sabalenka, número 2 do mundo, adiou o sonho da chinesa Zheng Qinwen (N.7) de conquistar um título jogando em casa ao vencer a final do WTA 1000 de Wuhan neste domingo (13).

Sabalenka fechou o jogo em 2 sets a 1, com parciais de 6-3, 5-7 e 6-3, em duas horas e 36 minutos.

Com o título, a bielorrussa de 26 anos chega à reta final da temporada colocando pressão sobre a número 1 do mundo, a polonesa Iga Swiatek, que não participou do torneio na China, ficando a menos de 100 pontos de alcançá-la no ranking da WTA.

Este é o quarto troféu de Sabalenka na temporada, após o WTA 1000 de Cincinnati e dois Grand Slams: o Aberto da Austrália e o US Open.

O primeiro set foi uma mera formalidade para a número 2 do mundo, que quebrou o serviço de Zheng após uma dupla falta para fazer 4-2, antes de fechar a parcial em 38 minutos.

Durante o segundo set, as duas jogadoras travaram uma dura batalha. Depois de ter conseguido uma quebra, Sabalenka foi surpreendida quando a jovem chinesa de 22 anos deu o troco na sequência e passou à frente aproveitando seu serviço.

A bielorrussa então começou a cometer mais erros e, graças a isso, Zheng chegou a sacar para fechar o set, mas teve o serviço quebrado. Ainda assim, apoiada pelo público, a chinesa emendou dois games seguidos e levou o jogo para o terceiro set.

A partir daí, o desgaste físico pesou para Zheng, que pouco a pouco foi sendo dominada na partida. A chinesa resistiu o quanto pôde, mas não conseguiu evitar o 17º título de Sabalenka na carreira, o quinto na China.

