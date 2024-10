A Powerball, loteria norte-americana, sorteará um prêmio de US$ 364 milhões (mais de R$ 2 bilhões), na noite deste sábado (12/10). Apesar de ser um serviço estrangeiro, cidadãos de outros países - incluindo o Brasil - podem participar.

Como participar da loteria que sorteará R$ 2 bilhões?

Abra uma conta gratuita na TheLotter;

Acesse a página da loteria Powerball;

Eleja cinco números principais e um número adicional;

Pressione o botão de jogar na parte inferior da tela.

É possível realizar o pagamento do bilhete, que custa US$ 5 - R$ 28,13 em conversão direta -, no site da TheLotter. É possível comprar os cartões de aposta por Pix, Banco do Brasil, Bradesco, Santander, entre outros.

Os bilhetes comprados são guardados em um cofre por agentes que trabalham no site. No entanto, os cartões são digitalizados no sistema on-line da TheLotter, para que os jogadores possam vê-los diretamente na própria conta.

Caso o apostador ganhe, ele será notificado por e-mail e mensagem de texto (SMS).

Como resgatar o prêmio?

Caso o apostador adquira um prêmio inferior a US$ 600 - R$ 3.375,06 -, o dinheiro será depositado diretamente na conta bancária. Caso a pessoa ganhe o valor total, de R$ 2 bilhões, a Powerball arcará com todas as despesas da viagem para receber o acumulado.

A Lotto Direct Limited, que opera a thelotter.com, é licenciada pela Malta Gaming Authority; referência da licênça MGA/CRP/402/2017. Para mais informações, acesse: https://www.rgf.org.mt/