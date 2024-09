crédito: Getty Images via AFP

Uma pessoa ganhou o prêmio de US$ 1,13 bilhão (R$ 6,2 bilhões) na loteria Mega Millions nos Estados Unidos, mas ainda não foi buscar o dinheiro. O bilhete premiado foi vendido em uma loja de bebidas na cidade de Neptune (Nova Jersey), no dia 26 de março.



O vencedor ainda não identificado adquiriu apenas um bilhete. As dezenas sorteadas foram 7, 11, 22, 29 e 38, com a 'power ball' 4. O sortudo poderá escolher entre receber US$ 537,5 milhões (R$ 2,89 bilhões) de uma vez ou dividir o prêmio integral em retiradas iguais ao longo de 30 anos, pagando imposto de renda anual.





Loteria tenta achar o sortudo

A empresa responsável pela Mega Millions diz que espalhará cartazes alertando que algum apostador pode ter se tornado bilionário. Nas mídias sociais, internautas comentam que o ganhador não deve ter ideia do resultado e que o bilhete premiado pode estar abandonado em algum lugar - ou pior, pode até ter sido jogado no lixo.





Caso ninguém reivindique o prêmio, quinto maior já pago na história da Mega Millions, o valor será passado aos cofres públicos dos 45 estados participantes.