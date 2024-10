A Caixa sorteou nessa quinta-feira (10/10) os concursos da Lotofácil 3217, Quina 6555, Timemania 2154 e Dia de Sorte 975. O sorteio da Quina não teve nenhuma aposta vencedora do prêmio principal de R$ 6,5 milhões, mas uma de Belo Horizonte, em Minas Gerais, acertou a quadra e levou uma bolada.

A aposta da capital mineira levou, sozinha, R$ 18.047,96. Outras 23 apostas de todo o país levaram a quadra.

As dezenas apuradas na noite dessa quarta no Espaço da Sorte Loterias Caixa, em São Paulo, foram: 30 - 40 - 58 - 70 - 76. O próximo sorteio da Quina acontece nesta sexta (11/10) com valor acumulado em R$ 7,4 milhões.

Valor da aposta

A aposta mínima da Quina custa R$ 2,50. De acordo com a Caixa, a chance de acertar as cinco dezenas com um jogo simples é de 1 em 24.040.016. A Quina permite a seleção de até 15 dezenas.

Resgate do prêmio

Os prêmios podem ser resgatados em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Valores brutos acima de R$ 2.112,00 serão liberados somente no banco, mediante apresentação de documento de identidade, CPF e recibo de aposta.

Transferências de quantias iguais ou superiores a R$ 10.000,00 ocorrerão no prazo mínimo de dois dias após a presença do ganhador na agência.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

Se o apostador jogar pela internet, terá a opção de receber pelo app Mercado Pago, com valor líquido de no máximo R$ 1.478,40 (bruto de R$ 2.112,00).