A Patrulha Rodoviária da Flórida resgatou um cachorro abandonado preso a uma cerca na rodovia interestadual I-75, em Tampa, horas antes da chegada do furacão Milton. O fenômeno, considerado um dos mais perigosos por autoridades americanas, perdeu força e foi rebaixado à categoria 1 na madrugada desta quinta-feira (10).

Animal foi abandonado perto da avenida Bruce B. Downs. Os policiais o encontraram ainda na manhã de quarta-feira (9), horas antes de o furacão Milton tocar o solo. Em vídeo publicado no X (antigo Twitter), é possível ver que o cachorro estava amarrado a uma cerca, submerso na água até o meio das patas, e latia. A área em volta estava toda alagada.





Cão foi levado a um veterinário e passou por exames. O animal está "a salvo e recebendo cuidados", segundo o Departamento de Segurança nas Estradas da Flórida (FLHSMV, na sigla em inglês).





Caso gerou revolta, e governador da Flórida se manifestou. "É cruel deixar um cachorro amarrado a um poste no meio de uma tempestade que se aproxima. O governo da Flórida vai punir todas as pessoas que maltratarem animais de estimação", escreveu o republicano Ron DeSantis em seu perfil no X. Ele também agradeceu à Patrulha Rodoviária da Flórida em Tampa pelo resgate.





FURACÃO MILTON





Milton tocou o solo por volta das 20h30 (local) de quarta (9). Com ventos de 145 km/h, o furacão foi rebaixado da categoria 3 para a 1 pelo Centro Nacional de Furacões (NHC (National Hurricane Center, na sigla em inglês) à 1h da manhã (2h em Brasília). Dados de satélite indicam que o olho do Milton atingiu Siesta Key, no condado de Sarasota.





Furacão já deixou mortos no condado de Saint Lucie e Saint Petersburgh. Em entrevista à WPTV-TV, o xerife do condado, Keith Pearson, afirmou que há "múltiplas vítimas" em uma casa de repouso próxima à cidade de Fort Pierce. Ao menos quatro pessoas morreram no condado e outras foram levadas a hospitais para tratar ferimentos. Em todo o estado, o número de vítimas chega a nove.





Milhões ficaram sem luz, e o fornecimento de água foi interrompido. Em St. Petersburg, o estádio de beisebol Tropicana Field ficou parcialmente destruído, mas ninguém se feriu. No começo da semana, o governador da Flórida, Ron DeSantis, havia dito que o local seria usado para abrigar 10.000 pessoas durante a limpeza dos escombros. Agora, as autoridades orientam que a área seja evitada.





Milton é o 2º grande furacão no Golfo do México em duas semanas. A região ainda se recupera dos estragos causados pelo Helene, um furacão de categoria 4 que atingiu a costa da Flórida em 26 de setembro. Helene deixou um rastro de destruição até os Montes Apalaches, com chuvas torrenciais e inundações, tornando-se o desastre natural mais mortal a atingir o país desde o furacão Katrina, em 2005.