Um navio foi danificado nesta quinta-feira por um "projétil" perto do porto de Hodeidah, controlado pelos rebeldes huthis, no oeste do Iêmen, anunciou a agência britânica de segurança marítima UKMTO, que não relatou vítimas.

A agência não indicou a origem do navio ou quem estava por trás do ataque, mas os huthis frequentemente reivindicam disparos contra navios que consideram ligados a Israel no Mar Vermelho e no Golfo de Áden.

O capitão afirmou que o navio foi "atingido por um projétil desconhecido" e que "sofreu danos", segundo comunicado da UKMTO.

"Nenhum incêndio ou vítima foi relatado" e o "navio segue para o próximo porto de escala", acrescentou.

Pouco depois, a agência informou a explosão de "mais dois projéteis" perto do navio. "A tripulação está sã e salva".

Os rebeldes huthis, que controlam grandes áreas do Iêmen, há meses atacam Israel e navios que consideram relacionados a este país, alegando solidariedade ao movimento islamista palestino Hamas, há um ano em guerra com Israel na Faixa de Gaza.

Estes ataques com mísseis e drones perturbaram o tráfego marítimo nesta área essencial para o comércio global, levando os Estados Unidos a implementar uma coligação marítima internacional e a atacar alvos rebeldes no Iêmen, algumas vezes com o apoio do Reino Unido.

Os rebeldes iemenitas, apoiados pelo Irã, assumiram na segunda-feira a responsabilidade por ataques a Israel no local onde o Exército afirma que interceptou um míssil do Iêmen.

