Uma menina de 6 anos e um adulto estão desaparecidos após o deslizamento de terra que deixou uma dezena de feridos e causou o desmoronamento de um porto fluvial no estado do Amazonas, segundo um balanço divulgado nesta terça-feira (8).

O deslizamento de ontem provocou o colapso de um porto de cargas e passageiros localizado às margens do rio Solimões, no município de Manacapuru. Autoridades buscavam um homem de 36 anos e uma menina de 6, segundo o delegado Mauro Soares, citado em nota da Defesa Civil do estado.

Socorristas faziam buscas em terrenos vizinhos e pelo rio. "Continuaremos esse trabalho até encontrarmos as pessoas que estão desaparecidas", afirmou o comandante-geral do Corpo de Bombeiros, Alexandre Freitas.

Dez pessoas ficaram feridas, duas das quais permanecem internadas. Autoridades não informaram a causa do deslizamento, mas advertiram que ele pode ter sido consequência da forte seca no estado.

O secretário-executivo da Defesa Civil, Clóvis Araújo, informou que as comunidades ribeirinhas foram solicitadas a executar "planos de contingência" para evitar novas tragédias.

O país sofreu nos últimos anos deslizamentos de terra e inundações causados por fenômenos meteorológicos extremos, atribuídos às mudanças climáticas. Quase 9 milhões de pessoas vivem em áreas de risco, segundo a Presidência.

