Um homem de 59 anos precisou passar por uma cirurgia de emergência após romper a aorta, artéria que transporta o sangue do coração para o corpo, enquanto se masturbava. O caso ocorreu em Nova York, nos Estados Unidos.

O episódio foi publicado na revista ‘Clinic and Experimental Emergency Medicine’. Os médicos do Hospital Mount Sinai alertaram que, em casos como esse, as equipes de saúde devem agir rapidamente, já que dissecção aórtica, apesar de rara, pode ser fatal se não foi identificada e tratada imediatamente.

Homem possui histórico de doença

O paciente, que não teve nome divulgado, tem histórico de pressão alta, uma forma rara de pancreatite crônica - inflamação no pâncreas - e insuficiência renal crônica. Apesar disso, o homem é fisicamente ativo, ele havia corrido cinco quilômetros no dia anterior ao caso.

Aos médicos, o homem contou não ter sentido os sintomas clássicos de um rompimento de aorta, como dor no peito e costas, falta de ar, perda de consciência ou náusea. No entanto, ele sentiu tontura, formigamento nas mãos e rigidez na mandíbula.

Sua primeira reação foi se deitar para esperar os sintomas passarem. Ao ter um caso de incontinência urinária logo em seguida, o paciente decidiu chamar uma ambulância.

Os autores do artigo, Charles Sanky e Nidhish Sasi, relataram que “aproximadamente 6,4% das dissecções aórticas se apresentam sem dor no peito. Este caso reforça que a dissecção da aorta pode estar presente sem dor. Os médicos de emergência devem manter um alto índice de suspeita de síndrome aórtica em todos os pacientes do departamento de emergência e considerar apresentações e manifestações atípicas de dissecção aórtica”.

Cirurgia foi realizada

Após realizar uma bateria de exames, que mostraram que o homem estava com a pressão arterial extremamente baixa e o pulso lento - ainda no hospital começou a sentir tonturas ao andar -, ele teve de passar por uma cirurgia de emergência.

A intervenção substituiu a parte afetada e a válvula aórtica por um implante flexível e resistente. O estadunidense se recupera bem da operação.

Os médicos não esclareceram como a masturbação desencadeou o problema no coração, mas acreditam que a pancreatite crônica foi um fator importante para o quadro.