O restaurante japonês Shachihoko, localizado em Nagoya, viralizou nas mídias sociais por um serviço peculiar. Os clientes podem pagar 300 ienes - R$ 11 em conversão direta - para levar tapas das garçonetes.

Aberto em 2012, o comércio passou a oferecer o serviço após passar por dificuldades financeiras, de acordo com a mídia local. Após o vídeo ter chamado atenção, diversos clientes teriam aparecido para experienciar o “serviço”.

Tapas ainda são oferecidos?

Os tapas, no entanto, não estão mais disponíveis no cardápio. Após vídeos que mostram as garçonetes “atacando” os clientes, o Shachihoko publicou uma nota dizendo: “Agradecemos a atenção que recebemos, porém, não podemos receber visitantes que querem ser estapeados. Não esperávamos que vídeos antigos se tornassem tão virais, então entendam antes de vir ao restaurante”.

