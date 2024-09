AGENDA INTERNACIONAL DE TERÇA-FEIRA, 1 DE OUTUBRO DE 2024 ATÉ TERÇA-FEIRA, 8 DE OUTUBRO DE 2024

A hora e a data dos eventos são expressas no horário de Brasília. Para cobertura e eventos dominantes, por gentileza consultar nossa pauta de matérias previstas, enviada diariamente.

(+) Evento adicionado nas últimas 24 horas

(*) Evento atualizado nas últimas 24 horas

TERÇA-FEIRA, 1 DE OUTUBRO DE 2024

Mundo

MUNDO - Epidemia de mpox - (até 31 de Dezembro)

MUNDO - Outubro Rosa - (até 31)

América

ESTADOS UNIDOS - Debate eleitoral da CBS entre os candidatos à vice-presidência, o democrata Tim Walz e o republicano JD Vance -

MÉXICO (México) - Posse da presidente eleita Claudia Sheinbaum -

(+) SÃO JOSÉ DOS CAMPOS (Brasil) - Entrevista com o climatologista Carlos Nobre -

(+) MONTEVIDÉU (Uruguai) - Paul McCartney se apresenta no Uruguai com a turnê 'Got Back' - 21H00

BOGOTÁ (Colômbia) - Negociações de paz entre o governo da Colômbia e dissidências do Estado-Maior Central (EMC)) - (até 1 de Janeiro 2025)

BOGOTÁ (Colômbia) - Cessar-fogo entre dissidentes das Farc e governo da Colômbia é estendido - (até 15 de Outubro)

MÉXICO (México) - Lula viaja ao México para posse de Claudia Sheinbaum - (até 1 de Outubro)

Europa

MUNIQUE (Alemanha) - Festival da Cerveja - (até 6 de Outubro)

ESTRASBURGO (França) - Fundador do WikiLeaks, Julian Assange, discursa ao Conselho da Europa - 04H30

PARIS (França) - Semana da Moda de Paris -

Ásia-Pacífico

PEQUIM (China) - China comemora 75 anos de regime comunista -

QUARTA-FEIRA, 2 DE OUTUBRO DE 2024

Mundo

MUNDO - Dia Internacional da Não Violência -

América

MÉXICO (México) - Presidente Claudia Sheinbaum dá a primeira das coletivas de imprensa da manhã -

SAN ISIDRO (Argentina) - Julgamento da enfermeira Gisela Dahiana Madrid pela morte de Diego Maradona -

(*) MÉXICO (México) - Protesto para marcar aniversário do massacre de centenas de estudantes manifestantes antes dos Jogos Olímpicos de 1968 -

LOS ANGELES (Estados Unidos) - Audiência de apelação do médico Mark Chavez acusado pela morte de Matthew Perry por cetamina - 15H00

BUENOS AIRES (Argentina) - Estudantes e professores protestam contra medidas econômicas do presidente Javier Milei - 16H00

Patagonia (Argentina) - Eclipse solar anular visível na Patagônia - 17H00

Europa

NUUK (Dinamarca) - Audiência sobre o fim da prisão preventiva na Groenlândia do ativista baleeiro Paul Watson -

SEXTA-FEIRA, 4 DE OUTUBRO DE 2024

América

WASHINGTON (Estados Unidos) - Taxa de desemprego - 10H30

(+) BRASÍLIA (Brasil) - Presidente Lula da Silva recebe rainha Margareth da Dinamarca - 11H00

DOMINGO, 6 DE OUTUBRO DE 2024

América

(+) BRASIL - Eleições municipais, primeiro turno -

SEGUNDA-FEIRA, 7 DE OUTUBRO DE 2024

América

(+) WASHINGTON (Estados Unidos) - Sessão anual da Suprema Corte -

(+) BOGOTÁ (Colômbia) - Tribunal apresenta provas contra ex-presidente Álvaro Uribe em caso por manipulação de testemunhas -

Europa

ESTOCOLMO (Suécia) - Anúncio do Prêmio Nobel de Medicina - 07H30