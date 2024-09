Graças a um gol nos acréscimos, o Monaco comemorou seu centenário com uma vitória em casa sobre o Montpellier por 2 a 1 neste sábado (28) e se manteve na cola do líder Paris Saint-Germain após seis rodadas no Campeonato Francês.

PSG, que venceu o Rennes por 3 a 1 na sexta-feira, e Monaco somam 16 pontos e podem ganhar a companhia do Olympique de Marselha (13 pontos), que fecha a rodada no domingo visitando o Strasbourg.

Neste sábado, o Montpellier saiu na frente marcando com Rabby Nzingoula (16'), mas o time monegasco empatou com Folarín ainda antes do intervalo (32') e chegou à vitória com um gol de Lamine Camara no apagar das luzes (90'+8).

Foi o final feliz de uma noite de festa no Principado. De Arsène Wenger a Ludovic Giuly, passando por Emmanuel Petit, Manu Amoros e Ricardo Carvalho, vários ídolos do Monaco estiveram no estádio Louis-II para comemorar o centenário do clube e acompanhar a partida contra o Montpellier na tribuna.

O príncipe Alberto deu o pontapé inicial de um jogo para o qual o Monaco entrou em campo uma camisa especial, uma réplica que era originalmente usada quando o clube foi fundado, em 1924.

Também neste sábado, o Lille, que na próxima quarta-feira recebe o Real Madrid na Liga dos Campeões, ganhou confiança ao derrotar o Le Havre por 3 a 0, com um 'hat-trick' do atacante Jonathan David.

No outro jogo do dia, Lens e Nice empataram em 0 a 0.

-- Jogos da 6ª rodada do Campeonato Francês (horário de Brasília) e classificação:

- Sexta-feira:

Auxerre - Brest 3 - 0

PSG - Rennes 3 - 1

- Sábado:

Lens - Nice 0 - 0

Le Havre - Lille 0 - 3

Monaco - Montpellier 2 - 1

- Domingo:

(10h00) Toulouse - Lyon

(12h00) Angers - Reims

Nantes - Saint-Etienne

(15h45) Strasbourg - Olympique de Marselha

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. PSG 16 6 5 1 0 20 5 15

2. Monaco 16 6 5 1 0 12 3 9

3. Olympique de Marselha 13 5 4 1 0 15 6 9

4. Lille 10 6 3 1 2 11 7 4

5. Lens 10 6 2 4 0 5 2 3

6. Nice 8 6 2 2 2 14 6 8

7. Nantes 8 5 2 2 1 7 4 3

8. Reims 8 5 2 2 1 7 7 0

9. Rennes 7 6 2 1 3 10 9 1

10. Strasbourg 6 5 1 3 1 11 10 1

11. Auxerre 6 6 2 0 4 8 12 -4

12. Brest 6 6 2 0 4 8 13 -5

13. Le Havre 6 6 2 0 4 7 13 -6

14. Toulouse 5 5 1 2 2 4 6 -2

15. Lyon 4 5 1 1 3 6 11 -5

16. Montpellier 4 6 1 1 4 6 17 -11

17. Saint-Etienne 3 5 1 0 4 1 15 -14

18. Angers 2 5 0 2 3 3 9 -6

cb-bvo/pm/dam/cb