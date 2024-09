A Fifa anunciará no sábado os estádios para o Mundial de Clubes do próximo ano nos Estados Unidos, informou a entidade máxima do futebol nesta sexta-feira (27).

O novo torneio, ampliado para 32 clubes, com grandes times de todos os continentes, acontecerá de 15 de junho a 13 de julho de 2025.

Gianni Infantino, presidente da Fifa, fará o anúncio no Central Park durante o Global Citizen Festival, um evento musical que visa combater a pobreza.

Palmeiras, Flamengo e Fluminense estão entre os seis times sul-americanos ao lado dos argentinos River Plate e Boca Juniors. Uma vaga ainda está em disputa na Libertadores.

Já Real Madrid, Manchester City e Bayern de Munique estão entre os 12 times europeus que se classificaram para o torneio.

A Fifa ainda não anunciou nenhum parceiro de transmissão para o torneio, que enfrentou oposição do sindicato global de jogadores FIFPro.

A FIFpro e o órgão das Ligas Europeias apresentaram uma queixa conjunta à Comissão Europeia contra a Fifa pela introdução do torneio no calendário internacional de jogos.

Os críticos ao novo torneio disseram que ele congestiona ainda mais uma agenda já lotada e aumenta a carga de trabalho dos jogadores.

O torneio acontecerá durante o mesmo período da Copa Ouro, torneio regional de seleções da Concacaf, que será disputado principalmente na Costa Oeste.

Espera-se que as partidas do Mundial de Clubes sejam realizadas principalmente em locais na Costa Leste, embora o clube americano Seattle Sounders possa sediar uma partida em seu estádio.

Os Estados Unidos também serão um dos países-sede da Copa do Mundo de seleções de 2026, juntamente com México e Canadá.

