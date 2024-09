Os anéis olímpicos colocados na Torre Eiffel desde junho foram retirados na madrugada desta sexta-feira (27), mas a prefeitura deseja substituí-los por uma estrutura mais permanente até 2028.

Os anéis de cinco colores, de 29 metros de comprimento e 15 de altura, estavam posicionados entre o primeiro e o segundo andares da emblemática estrutura de ferro.

A prefeita de Paris, Anne Hidalgo, deseja que o símbolo do olimpismo continue decorando o monumento até os Jogos de Los Angeles-2028, apesar da rejeição dos descendentes do criador do monumento, Gustave Eiffel.

Mas os anéis de 30 toneladas instalados para os Jogos de Paris-2024 não foram projetados para resistir às condições meteorológicas do inverno.

A prefeitura de Paris e o Comitê Olímpico Internacional (COI), como proprietários respectivos da Torre Eiffel e do logo olímpico, afirmam que estão trabalhando em anéis novos, mais leves e perenes.

Antes da instalação da nova estrutura, anéis menores foram posicionados na ponte d'Iena, diante do monumento histórico.

O projeto de Hidalgo de manter os anéis até 2028 recebeu críticas dos defensores do patrimônio e dos descendentes de Eiffel.

Estes últimos consideram que a medida atentaria contra a torre construída há 135 anos, que, para a família, não foi concebida para exibir "um rótulo publicitário".

juc/phs/cco/dbh/ag/fp