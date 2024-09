O neozelandês Liam Lawson vai substituir a partir do próximo Grande Prêmio de Fórmula 1 até o final da temporada o australiano Daniel Ricciardo, que paga assim por seus resultados discretos na Racings Bull, anunciou nesta quinta-feira (26) a equipe ligada à Red Bull.

Lawson, de 22 anos, "pilotará ao lado de Yuki Tsunoda a partir do Grande Prêmio dos Estados Unidos no Circuito das Américas" no fim de semana de 20 de outubro, disse a equipe de Faenza (Itália) num comunicado.

Piloto reserva da Red Bull e Racing Bulls desde 2022, o jovem neozelandês estreou na elite do automobilismo durante o GP da Holanda em 2023 para substituir Ricciardo, que havia machucado a mão, por cinco corridas.

Apesar de suas boas atuações – incluindo uma 9ª posição que lhe valeu pontos em Singapura – Lawson começou esta temporada como piloto reserva da Red Bull.

"Liam já conhece bem a equipe, ele pilotou conosco na temporada passada e teve um bom desempenho em circunstâncias difíceis", explicou o dirigente francês da Racing Bulls, Laurent Mekies, nesta quinta-feira.

Lawson recupera assim o volante do popular Ricciardo, que voltou ao paddock em julho de 2023 para substituir o holandês Nyck de Vries, também afastado na época por falta de bons resultados.

Ex-piloto titular da Toro Rosso (que mudou para AlphaTauri e depois Racing Bulls) em 2012 e 2013, e na Red Bull entre 2014 e 2018, o australiano de 35 anos venceu oito Grandes Prêmios de F1. Além da Red Bull e Toro Rosso, ele também correu pela HRT em 2011, em seu primeiro ano na F1, Renault (2019-2020) e McLaren (2021-2022).

"Adorei esse esporte durante toda a minha vida", declarou Ricciardo em mensagem em suas redes sociais. "É um esporte selvagem e maravilhoso, uma verdadeira jornada".

Depois de 18 dos 24 GPs desta temporada, o australiano está em 14º no Mundial de Pilotos, atrás do companheiro de equipe japonês Tsunoda, 12º. A Racing Bull é a 6ª colocada no Mundial de Construtores com 34 pontos, 12 deles conquistados por Ricciardo.

