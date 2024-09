A quinta rodada da Bundesliga conta com um duelo de alto nível no sábado entre o atual campeão Bayer Leverkusen e o 'Rekordmeister' Bayern de Munique, que chega como líder após um início de temporada com uma campanha 100%.

Os bávaros, comandados pelo técnico Vincent Kompany, somam 12 pontos, três a mais que o 'Werkelf', que perdeu na segunda rodada para o RB Leipzig (3-2). Os jogadores de Xabi Alonso perderam assim o status de 'invictos' que ostentavam desde a temporada passada, mas mantêm intacta a ambição e continuam em busca do segundo lugar na tabela.

O duelo de sábado às 13h30 (horário de Brasília) na Allianz Arena, apesar de acontecer ainda no início da temporada, já pode ser decisivo na briga pelo título, que o Leverkusen quer defender e o Bayern quer recuperar.

Em campo, um dos duelos mais interessantes será entre Florian Wirtz e Jamal Musiala, nascidos com apenas 10 semanas de diferença em 2003 e que no verão brilharam juntos defendendo as cores da 'Mannschaft' na Euro-2024.

Musiala entra no confronto como favorito com três gols e uma assistência, enquanto Wirtz já marcou quatro gols e deu uma assistência, além de uma dobradinha na goleada contra o Feyenoord pela Liga dos Campeões (4 a 0).

Esta competição está presente no horizonte próximo dos dois clubes: na terça-feira o Bayer Leverkusen recebe o Milan e na quarta o Bayern de Munique visita a Inglaterra para enfrentar o Aston Villa.

O Borussia Dortmund, outro time alemão na Liga dos Campeões, vai abrir a 5ª rodada nesta sexta-feira às 15h30 (horário de Brasília) contra o Bochum (16º), uma boa oportunidade para o time aurinegro acertar seu rumo no campeonato nacional depois de ter sido goleado fora de casa pelo Stuttgart (5-1) na última rodada.

--- Programação da 5ª rodada da Bundesliga (horário de Brasília) e classificação:

- Sexta-feira:

(15h30) Borussia Dortmund - Bochum

- Sábado:

(10h30) RB Leipzig - Augsburg

Freiburg - St Pauli

Wolfsburg - Stuttgart

Mainz - Heidenheim

B. Mönchengladbach - Union Berlin

(13h30) Bayern de Munique - Bayer Leverkusen

- Domingo:

(10h30) Holstein Kiel - Eintracht Frankfurt

(12h30) Hoffenheim - Werder Bremen

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Bayern de Munique 12 4 4 0 0 16 3 13

2. Bayer Leverkusen 9 4 3 0 1 13 9 4

3. Freiburg 9 4 3 0 1 8 4 4

4. Eintracht Frankfurt 9 4 3 0 1 7 4 3

5. Union Berlin 8 4 2 2 0 4 2 2

. RB Leipzig 8 4 2 2 0 4 2 2

7. Stuttgart 7 4 2 1 1 12 8 4

8. Borussia Dortmund 7 4 2 1 1 7 7 0

9. Heidenheim 6 4 2 0 2 8 7 1

10. Mainz 5 4 1 2 1 8 8 0

11. Werder Bremen 5 4 1 2 1 4 8 -4

12. Augsburg 4 4 1 1 2 7 10 -3

13. Wolfsburg 3 4 1 0 3 8 9 -1

14. B. Mönchengladbach 3 4 1 0 3 5 8 -3

15. Hoffenheim 3 4 1 0 3 6 11 -5

16. Bochum 1 4 0 1 3 3 7 -4

17. St Pauli 1 4 0 1 3 1 6 -5

18. Holstein Kiel 1 4 0 1 3 5 13 -8

